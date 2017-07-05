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МВФ отложил выделение очередного транша финансовой помощи Украине

Экономика

Фонд требует, чтобы Украина приняла закон о продаже сельхозземель

МВФ отложил выделение очередного транша финансовой помощи Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 4 июля 2017, 23:52 — REGNUM  Международный валютный фонд вновь отложил выделение очередного транша финансовой помощи Украине до осени 2017 года. Об этом сегодня, 4 июля, заявил в интервью агентству Bloomberg премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава украинского правительства рассказал, что очередная задержка транша финансовой помощи от МВФ связана с тем, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для транша законодательные акты, в число которых входит проект закона о продаже сельхозземель на Украине.

При этом Гройсман уверяет, что это временные трудности, так как сюда входит не только введение ограничений на куплю-продажу земли.

Премьер-министр подчеркнул, что проект закона почти готов, но ему не хватает гарантий доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию по адекватным ценам.

Также Гройсман заверил, что Киев привержен выполнению всех условий соглашений с МВФ.

Напомним, что кроме свободной купли-продажи земли, МВФ требует от украинских властей провести пенсионную реформу. Тогда Киев получит пятый транш финансовой помощи.

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