В первом полугодии 2017 года в Индию поступил рекордный объем инвестиций

Нью-Дели, , 22:59 — REGNUM За первое полугодие 2017 года частные инвестиционные компании направили в экономику Индии рекордные $11,3 млрд, 4 июля сообщает The Economic Times.

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В первом квартале текущего финансового года, с 1 апреля по 30 июня, в Индию поступили инвестиции в размере $5,4 млрд, на 62% больше, чем за аналогичный период 2016 года, но на 9% меньше, чем в предыдущем квартале.

Напомним, финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта. В первой половине 2016 года международные и местные частные инвестиционные компании инвестировали $7,4 млрд в 335 индийских компаний.

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Предыдущий инвестиционный рекорд — $10 млрд — был установлен во второй половине 2007 года, когда рынки акций во всем мире достигли своего пика.

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