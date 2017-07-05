Китай построит в Карелии новый ЦБК

Петрозаводск, , 22:43 — REGNUM Сегодня, 4 июля, в Москве на заседании российско-китайского делового совета состоялось подписание соглашения о стратегическом партнёрстве между Segezha Group (входит в АФК «Система») и китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ.

Документ подписали президент, председатель правления Segezha Group Камиль Закиров и президент САМСЕ Ло Янь. Соглашение заключено с целью совместной реализации проектов в области глубокой переработки древесного сырья и увеличения мощностей по производству целлюлозно-бумажной продукции на территории России.

В частности, планируются строительство нового целлюлозно-бумажного комбината на базе промышленной площадки ЛДК №1 в городе Лесосибирск Красноярского края, реконструкция существующих целлюлозно-бумажных заводов Segezha Group и строительство нового ЦБК в республике Карелия. В этом регионе российский инвестор уже владеет рядом предприятий, крупнейший из которых — Сегежский ЦБК, градообразующее предприятие города Сегеже и один из знаковых налогоплательщиков республики.

Лесосибирский ЛДК №1, один из крупнейших лесопильных заводов в стране, Segezha Group приобрела в 2016 году. В планах инвестора — создать на базе предприятия лесопромышленный кластер полного цикла деревообработки, где будут развиваться механическая деревообработка и производство ЦБП и лесохимии, в том числе для поставок на рынки Юго-Восточной Азии.

Сегодня эти стратегические планы приобретают конкретные очертания. Китай уже стал крупнейшим мировым импортером всех видов лесной продукции и при этом обладает мощнейшими инвестиционными ресурсами и ищет им применение, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

«Нам интересны не просто инвестиции в производственные активы по регионам, где представлена Segezha Group, но и все возможности, которые открываются после подписания соглашения с таким серьезным партнером и в области организации совместного сбыта продукции, обеспечения клиентоориентированности производственной линейки и в росте капитализации нашей группы и наших китайских партнеров. Китайские компании уже давно показали себя надежными соинвесторами, и мы надеемся на плодотворную работу», — заявил Камиль Закиров.

Для реализации проектов, предусмотренных соглашением, Segezha Group и САМСЕ договорились до 30 сентября 2017 года разработать и подписать детализированную «дорожную карту».

Справка: Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы расположены в 13 странах.