Совершен авиарейс из столицы Узбекистана на озеро Иссык-Куль в Киргизии

Ташкент, , 22:33 — REGNUM Национальная авиакомпания (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) 4 июля совершила первый за долгие годы чартерный рейс на Иссык-Куль, сообщила пресс-служба НАК.

«Чартерные полеты на данном маршруте будут осуществляться по 29 августа текущего года на комфортабельных авиалайнерах Boeing 757 один раз в неделю по вторникам», — говорится в сообщении.

Договоренность о выполнении чартерных рейсов НАК «Узбекистон хаво йуллари» по маршруту Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент была достигнута в ходе прошедшей в апреле 2017 года встречи руководства национальной авиакомпании Узбекистана и представителей Министерства культуры, информации и туризма Киргизии.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, перелеты из Узбекистана в район высокогорного озера Иссык-Куль долгие годы не совершались из-за непростых отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что новое руководство Узбекистана в числе главных приоритетов внешней политики определило отношения с соседними странами.