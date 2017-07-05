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Ульяновский губернатор предложил лишить магазины права на продажу алкоголя

Экономика

Возможность торговать спиртным могут оставить только спецмагазинам

Ульяновский губернатор предложил лишить магазины права на продажу алкоголя
Иван Владимиров. Погром винного магазина

Ульяновск, 4 июля 2017, 18:29 — REGNUM  В Ульяновской области продажа спиртного может быть выведена из общей торговой сети. Возможность торговать алкоголем оставят только специализированным магазинам. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, с таким предложением выступил губернатор Сергей Морозов на совещании, посвященном проблемам распространения алкоголизма.

Он так же предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить продавать крепкий алкоголь не только по выходным, но и по пятницам.

«Только за последнюю неделю из-за чрезмерного употребления алкоголя произошло несколько вопиющих случаев. Это и смертельные ДТП, и падения детей из окон, и другие происшествия. Все это говорит о том, что тех ограничительных мер, которые внедряются в последнее время на федеральном и региональном уровне, недостаточно. Необходимо подойти к проблеме комплексно и провести в ближайшее время общественные слушания по разработке новых ограничительных мер», — заявил губернатор.

Как сообщалось, 2 июля в Димитровграде (Ульяновская область) в больницу был доставлен 4-месячный мальчик, выпавший из окна 3 этажа многоквартирного дома.

Установлено, что ребенок в момент трагедии находился на попечении матери. В результате падения он получил серьезные травмы.

На момент падения ребенка мать мальчика и ее подруга находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Алкоголизм и борьба с ним