Ульяновский губернатор предложил лишить магазины права на продажу алкоголя

Ульяновск, , 18:29 — REGNUM В Ульяновской области продажа спиртного может быть выведена из общей торговой сети. Возможность торговать алкоголем оставят только специализированным магазинам. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, с таким предложением выступил губернатор Сергей Морозов на совещании, посвященном проблемам распространения алкоголизма.

Он так же предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить продавать крепкий алкоголь не только по выходным, но и по пятницам.

«Только за последнюю неделю из-за чрезмерного употребления алкоголя произошло несколько вопиющих случаев. Это и смертельные ДТП, и падения детей из окон, и другие происшествия. Все это говорит о том, что тех ограничительных мер, которые внедряются в последнее время на федеральном и региональном уровне, недостаточно. Необходимо подойти к проблеме комплексно и провести в ближайшее время общественные слушания по разработке новых ограничительных мер», — заявил губернатор.

Как сообщалось, 2 июля в Димитровграде (Ульяновская область) в больницу был доставлен 4-месячный мальчик, выпавший из окна 3 этажа многоквартирного дома.

Установлено, что ребенок в момент трагедии находился на попечении матери. В результате падения он получил серьезные травмы.

На момент падения ребенка мать мальчика и ее подруга находились в состоянии алкогольного опьянения.