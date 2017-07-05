Яблоневый сад в Воронеже пытаются вернуть государству через суд

Воронеж, , 18:05 — REGNUM Два иска в Арбитражный суд с требованием вернуть в госсобственность земельные участки на улице Загоровского и улице Шишкова в Воронеже направила прокуратура области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 4 июля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

«Прокуратурой области в арбитражный суд направлено два исковых заявления к ООО «Атлант» и ООО «Выбор» об истребовании государственного имущества — земельных участков общей площадью 52 га, расположенных в Воронеже на ул. Загоровского и ул. Шишкова, из чужого незаконного владения», — сообщили в прокуратуре.

Еще раньше прокуратура направила в арбитражный суд другой иск — о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка этого участка (впоследствии разделенного на два). Основание — незаконное отчуждение земли из госсобственности.

Как отмечает ИА REGNUM, речь идет об участке в 52 гектара, ранее находившемся в федеральной собственности — на этой территории расположен яблоневый сад ВГАУ. В 2015 году участок в 52 гектара оказался в собственности строительной компании «Выбор», которая анонсировала возведение жилого квартала. Против вырубки яблоневого сада выступили жители, их поддержали представители общественных организаций. Но, несмотря на протесты и обнаруженные на территории сада поисковиками останки красноармейцев, погибших при защите Воронежа, в марте 2016 года сад начали вырубать под стройплощадку.

Параллельно прокуратура провела проверку: выяснилось, что участок, который планировалось отдать под застройку, находился в федеральной собственности, однако позже выбыл из нее. Только тогда вырубка приостановилась.

Об этом подробнее: Воронеж: яблоневый сад ВГАУ вырубают под стройплощадку

«Приватизацию» яблоневого сада в Воронеже признали мошенничеством

Позже СКР возбудил и уголовное дело. По версии следствия, участок с яблоневым садом площадью 124 га, находившийся в федеральной собственности и в аренде ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», был передан в субаренду одной из воронежских фирм — для проведения работ по очистке сада и строительству на его площади водопровода. Решение о передаче в субаренду было принято территориальным органом Росимущества по Воронежской области.

В 2013 году некие «неустановленные лица» от имени фирмы-субарендатора заключили несколько фиктивных договоров с фирмами-однодневками. На основании подложных документов территориальным управлением Росимущества по Воронежской области весной 2014 года с этой фирмой был заключен договор аренды указанного земельного участка, а в феврале 2015 года — договор его купли-продажи. Участок ушел в частные руки по цене в 1,2 млн рублей — при рыночной стоимости в 41 млн рублей.

Дело о похищении яблоневого сада стало, пожалуй, самым громким скандалом в строительной сфере за последнее время. Но далеко не последним — с начала 2017 года в градостроительном секторе администрации города произошел целый ряд громких отставок, а выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию строительных объектов мэр Воронежа и вовсе взял на себя.

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Из последних скандалов, например, задержание руководителя компании «БиК», которого следователи подозревают в хищении участка земли в самом центре Воронежа. Уголовным делом обернулось и строительство жилого дома на Ленинском проспекте — на том месте, где планировалось возведение спортшколы: как участок оказался в частной собственности, также разбираются следователи.

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