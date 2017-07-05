В Мурманской области впервые за долгие годы отмечается миграционный прирост

Мурманск, , 20:08 — REGNUM

В 2017 году впервые за многие годы в Мурманской области отмечается миграционный прирост населения, который в январе-апреле составил 183 человека. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается в информации об основных результатах экономической деятельности Мурманской области и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, подготовленной региональным министерством экономического развития.

«Численность прибывших граждан увеличилась на три процента, убывших снизилась на три процента, — сказано в документе. — По итогам четырех месяцев отмечено снижение рождаемости, что в том числе обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста, в 2016 году к уровню 2015 года — на 3% или 3,7 тыс. человек, особенно женщин в возрасте 20−29 лет — на 6% процентов при общем снижении численности населения региона на 0,6%.

Как сказано в информации Минэка, за январь-апрель 2017 года в Мурманской области родилось 2543 ребенка, что на 12% меньше, чем в 2016 году. В то же время в Мурманской области сохраняется тенденция снижения смертности населения.

«Таким образом, за четыре месяца этого года в связи с существенным снижением рождаемости отмечена естественная убыль населения области — 321 человек», — сообщается в документе.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, за последние четыре года из Мурманской области уехало более 30 тыс. человек. Причём основным компонентом миграционных передвижений являлись перемещения по России.

Численность населения Мурманской области на 1 января 2017 года составила 757,6 тыс. человек.

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