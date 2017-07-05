Врио главы Бурятии: «Важно, чтобы налоговая база республики наполнялась»

Улан-Удэ, , 17:48 — REGNUM В ходе рабочей поездки врио главы Бурятии Алексея Цыденова в Окинский район республики достигнута договоренность о переводе налоговой регистрации некоторых недропользователей из Иркутска в Бурятию. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 июля, сообщили в правительстве региона.

Алексей Цыденов посетил крупнейшее золотодобывающее предприятие республики — рудник «Холбинский» ПАО «Бурятзолото». На руднике работают более 1200 человек. Их усилиями по результатам 2016 года была обеспечена добыча 1077 кг золота.

Временно исполняющий обязанности главы республики осмотрел цех гидрометаллургии, а затем провел совещание с недропользователями района. В том числе на совещании обсудили вопрос ограничений по добыче ископаемых из-за изменений в законодательстве. Цыденов поручил составить подробный список таких проблем, чтобы затем обсудить их с министром природных ресурсов России Сергеем Донским во время его визита в республику.

Также врио главы региона поинтересовался, где зарегистрированы компании, и у большинства оказалась иркутская регистрация.

«Коллеги, вы можете перерегистрироваться в Бурятии? Мы разговаривали с представителями налоговой инспекции — можно каждой компании предоставить комфортные условия. Вплоть до того, что мы можем открыть представительство нашей налоговой в Москве. Но важно, чтобы налоговая база республики наполнялась, чтобы в районе эти деньги остались», — сказал Алексей Цыденов.

В республиканском правительстве подчеркнули, что представители компаний согласились с таким предложением. Оказать помощь с оформлением документов поручено министерству экономики Бурятии.

Кроме того, в ходе рабочей встречи исполняющего обязанности главы Бурятии с руководством «Бурятзолота» достигнута договорённость о том, что компания начнёт закупать для питания сотрудников местные продукты.

«Только на одном Холбинском руднике больше тысячи человек работает и питается. А продукты везут из Иркутска или Красноярска. Давайте обеспечим нашим производителям условия для поставки молока, мяса, других продуктов. Уверен, они смогут обеспечить выгодную для вас цену и качество», — сказал Алексей Цыденов руководству компании.

Министерству промышленности и торговли республики поручено собрать заявки и с других компаний недропользователей района, чтобы обеспечить заказами бурятских производителей продуктов питания.

«Вы ведь знаете, что наши молоко и мясо самые вкусные? Думаю, ваши сотрудники это оценят», — подытожил Алексей Цыденов.

Напомним, сегодня, 4 июля, врио главы региона работал в Окинском районе Бурятии. Он провёл ряд встреч с жителями, осмотрел объекты социальной сферы. Некоторые проблемы решились на месте, остальные вопросы Цыденов взял в работу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 июля врио руководителя республики Алексей Цыденов посетил с рабочей поездкой Тункинский район. Там он разбирался с проблемами в работе курортов, с новыми инвестпроектами в сфере туризма, решал вопросы строительства и модернизации объектов инфраструктуры, социальных объектов.

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