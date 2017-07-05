Пенсии под угрозой? Госдума обсудит новое бюджетное правило

Москва, , 00:15 — REGNUM Сегодня, 5 июля, Госдума на пленарном заседании в первом чтении рассмотрит правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, сообщает ИА REGNUM.

Основная цель документа — снизить зависимость федерального бюджета от цен на нефть. В правительстве уверены, что единственный работающий механизм, который снизит восприимчивость экономики сырьевой страны от внешних факторов, это бюджетное правило.

«Предлагаемая новая конструкция «бюджетных правил» позволит не только снизить зависимость федерального бюджета от цен на нефть и гарантировать исполнение всех обязательств государства независимо от кратко/среднесрочных колебаний цен на нефть и фазы долгосрочных сырьевых циклов, но также будет способствовать формированию предсказуемых макроэкономических условий, необходимых для обеспечения устойчивого роста экономики, и благоприятствовать проводимой Банком России политике по таргетированию инфляции», — отмечают в правительстве.

Цена на нефть

Правительство отменяет действующее сегодня бюджетное правило, но при этом, сохраняет базовую цену на нефть в федеральном бюджете на уровне 40 долларов за баррель нефти марки Urals. Однако, по предложению правительства, начиная с 2018 года цена должна индексироваться на 2% каждый год.

Если реальная цена нефти будет выше, чем базовая, дополнительные нефтегазовые доходы будет направляться в Резервный фонд.

Как поясняют авторы, при определении базовой цены на нефть, правительство оценивало долгосрочный равновесный уровень нефтяных цен, принимало во внимание ускорение технологических изменений, а также учитывало ограниченный уровень резервов, накопленных в суверенных фондах.

Отказ от нормативной величины

По действующему сегодня бюджетному правилу, дополнительные доходы от более высоких, чем заложено в бюджете, цен на нефть, Минфин направляет в Резервный фонд. При этом при достижении нормативной величины Резервного фонда, допдоходы должны направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Законопроект изменяет эту норму и предлагает отменить нормативную величину Резервного фонда уже в текущем, 2017 году. При этом, правительственный документ позволяет использовать средства ФНБ для пополнения Резервного фонда. Как отмечают авторы, такая мера необходима для оперативного управления средствами обоих фондов, в том числе и для финансирования дефицита госсметы.

Два варианта

О том, что Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фонда ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов. Как заявил в ходе заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Владимир Колычев, сегодня ведомство обсуждает два варианта объединения двух фондов. Это может быть либо их полная консолидация, либо установленный предел для обязательных перечислений из ФНБ в Резервный фонд.

Между тем, глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета заявлял, что депутаты могут не поддержать предложение правительства о перенаправлении средств ФНБ в Резервный фонд, поскольку правительство в предложенном документе никак не прописывает гарантии пенсионных прав граждан.

«Основным предназначением ФНБ является гарантия пенсионных прав граждан. Как только мы пишем о том, что из ФНБ мы можем вынимать деньги на текущие нужды, а Резервный фонд — это текущие нужды в этой концепции, первое, что мы услышим от всех, что мы ради текущих нужд ставим под угрозу пенсионные права граждан», — заявлял Макаров.

Ранее о том, что идея слияния двух фондов вызывает вопросы, заявляла глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«При обсуждении этой темы очень бы хотелось ответить на вопрос, как в долгосрочной перспективе предлагается сбалансировать пенсионную систему», — отмечала Голикова.