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Госдума намерена продлить обязательную маркировку изделий из меха

Экономика

Действие соглашение, заключенного Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), планируется увеличить еще на два года

Госдума намерена продлить обязательную маркировку изделий из меха
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
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Москва, 5 июля 2017, 00:10 — REGNUM  Протокол о продлении соглашения стран ЕАЭС об обязательной маркировке товаров из натурального меха, Госдума планирует ратифицировать на пленарном заседании 5 июля, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что соглашение будет действовать до конца 2018 года.

О пилотном проекте по введению маркировки изделий из натурального меха специальными контрольными знаками в 2015—2016 года страны ЕАЭС договорились два года назад. Соглашение было принято в городе Гродно 8 сентября 2015 года. Затем страны-члены ЕАЭС решили продлить срок действия соглашения до 31 декабря 2018.

Согласно документу, не территории стран-участниц проекта с 12 августа 2016 года запрещен оборот изделий из натурального меха без маркировки таких товаров контрольными знаками. Помимо России, принять участие в проекте согласились Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Основная цель соглашения — не допустить поступления в легальный оборот фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной меховой продукции. Кроме того, страны-участники проекта таким образом надеются повысить эффективность государственного контроля за обращением меховых товаров.

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Евразийский экономический союз