Hyundai «достаёт» российский рынок из кризиса

Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM За первое полугодие 2017 года компания Hyundai реализовала в России 70,59 тысяч автомобилей, что оказалось на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба компании.

Такой результат объясняют работой финансовых продуктов Hyundai в России, а также интересным модельным предложением. Лидерство по-прежнему сохраняет модель Solaris — за шесть месяцев было продано почти 33 тысячи этих машин. Причем, речь идет о втором поколении автомобиля, которое было представлено на российском рынке в начале года.

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«Корейцы смогли создать для России оптимальный по соотношению цены и качества продукт, и это позволяло им увереннее держаться на рынке и в кризис, и при выходе из него», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный эксперт Валерий Быков. По его словам, успех также связан с высокой локализацией производства Hyundai.

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По итогам июня 2017 компания тоже показала рост продаж — было реализовано 14,67 тысячи автомобиля, что стало лучшим показателем в этом году. Прирост по отношению к аналогичному периоду в 2016 года составил 22%.

«Во многом результата удалось достигнуть за счет продаж второго поколения Hyundai Solaris — бестселлера марки на российском рынке, представленного в феврале 2017 года. В июне было продано 7 463 автомобиля, что на 5% выше продаж модели Solaris предыдущего поколения в кузове седан за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за пять месяцев 2017 года (январь — май) составил 5,1%.

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.

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Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» функционирует в Санкт-Петербурге с 2010 года. Предприятие работает в три производственные смены, на заводе занято порядка 2200 сотрудников. В настоящее время «ХММР» является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России, после «АвтоВАЗа». На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, сборка которого началась в августе 2016 года.

Модели Kia Rio и Hyunday Solaris являются самыми популярными иномарками в России, а Hyundai Creta находится в числе лидеров рынка в сегменте SUV. В 2016 году петербургский завод южнокорейской корпорации Hyundai выпустил 207 тысяч автомобилей. В 2017 году завод намерен выпустить 220 тысяч автомобилей, что будет эквивалентно проектной производственной мощности предприятия.

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