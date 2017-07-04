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В ЛНР отмечен рост экономики

Экономика

Безработица уменьшается, растут зарплаты и пенсии

Луганск, 4 июля 2017, 14:51 — REGNUM  Количество штатных работников на предприятиях Луганска за год увеличилось почти на три тыс. человек. Об этом сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на управление экономики.

«По сравнению с маем 2016 года количество штатных работников выросло на 4%, или почти на три тысячи человек. Сегодня в столице трудятся 74,7 тысяч специалистов», — уточнили в управлении.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что по данным управления экономики, средний уровень заработной платы в Луганске в мае 2017 года превысил на 11% аналогичный показатель предыдущего года.

«Средняя заработная плата в Луганске в мае составила 8 409 рублей — эта цифра на 11% больше, чем в мае 2016 года», — говорится в сообщении.

В управлении экономики добавили, что зарплата по Луганску на 3% выше, чем по республике.

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