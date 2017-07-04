ВЭБ и Банк развития Китая заключили соглашение на 15 лет

Москва, , 14:28 — REGNUM Внешэкономбанк заключил с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. Договор предусматривает привлечение инвестиций на сумму 50 млрд рублей (около $850 млн), сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.

По словам Горькова, финансирование рассчитано на 15-летний срок. Средства будут вкладываться в проекты, связанные с новыми технологиями и инновациями.

Так, речь идет о проектах, связанных с блокчейном, цифровой экономикой, технологиями в области квантовой физики. Первый проект получит финансирование осенью 2017 года, пояснил глава ВЭБа.

Договоренности с китайской стороной позволят поддерживать в том числе и проекты Национальной технологической инициативы. Соглашение включает и поддержку экспортных проектов в этой области.

Горьков добавил, что заметен большой интерес к проектам с китайским фактором, которые реализуются в России. Привлекаемые инвестиции пойдут на финансирование проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, а также трансграничных проектов в сибирских и дальневосточных регионах.

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