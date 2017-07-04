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УФАС проверит незаконную рекламу «Макдоналдса» на улицах Ярославля

Экономика

Больше всего аналогичных конструкций установлено в Химках

УФАС проверит незаконную рекламу «Макдоналдса» на улицах Ярославля
Реклама в Ярославле

Ярославль, 4 июля 2017, 14:26 — REGNUM  В Ярославле региональное Управление федеральной антимонопольной службы инициирует проверку по факту установки без разрешения 19 рекламных конструкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

Щиты с изображением рекламы сети заведений «Макдоналдса» были размещены на улице Победы, на Московском, Ленинградском и Авиаторов проспектах. Эти объекты не включены в смеху размещения рекламных конструкций, значит, установка их незаконна.

Щиты принадлежат некоей «ООН Media Grup», которая занимается продвижению брендов, компаний и товаров. Она ведет свою деятельность в семи регионах России: Ярославская, Тверская, Брянская, Орловская, Смоленская, Рязанская и Московская области. В последней области установлено больше всего знаков. А лидирует в Московской области город Химки с 65 рекламными конструкциями.

Теперь собственнику щитов грозит штраф по статье 14.37 КоАП РФ — Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции. Размер штрафа — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Причем оштрафовать на эту сумму могут как за каждый щит, так и «оптом» за все рекламные конструкции.

«Да, мы в конце июня зафиксировали факт нарушения. Готовим предписание на демонтаж конструкций. На этой или следующей неделе оно будет готово — наши сотрудники очень загружены и не успеваем раньше. Если в течение 30 дней со дня вынесения предписания, организация не демонстрирует конструкции, то мы сделаем это при помощи «Центра гражданской защиты города Ярославля» или других подрядных организаций. После это мы передадим материалы в правоохранительные органы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.

Кроме мэрии, претензии к рекламному «агрессору» может иметь и ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», поскольку рекламные щиты были подключены к опорам электроосвещения и освещались в темное время суток без разрешение энергетиков.

«Антимонопольная служба инициирует по материалам СМИ проверку данного факта и возможность нарушения закона «О рекламе», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ярославском УФАС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле московская фирма установила незаконную рекламу

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Закон «О рекламе»
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