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На председательство в ЕС Эстония потратит десятки миллионов евро

Экономика

Досрочное председательство Эстонии в ЕС обойдётся недёшево

Таллин, 4 июля 2017, 14:25 — REGNUM  Эстония 1 июля приступила к председательствованию в Совете ЕС — на полгода раньше, чем планировалось, из-за решения Великобритании покинуть сообщество. Страна будет возглавлять Совете ЕС ближайшие шесть месяцев до конца декабря.

«Председательствование, к которому вы только что приступили, это не только организационная задача для чиновников. Это ваше коллективное лидерство в эти трудные, но дающие надежду дни. За долгие годы тяжелой работы и нужды вы создали авторитет и репутацию, ставшую хорошим мандатом для такого лидерства», — сказал в Таллине председатель Совета ЕС Дональд Туск на торжественной церемонии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в свою очередь на пресс-конференции заявил: «Я сам был премьером маленькой страны, и могу вас заверить, что у маленьких стран всегда лучше всего получается председательствовать».

Юнкер похвалили выбранный Эстонией лозунг председательствования «Равенство через равновесие» и подчеркнул, что «единство свое настоящее значение раскрывает, когда оно работает». «Надеемся, что в Европе существует широкий консенсус, чтобы мы вместе смогли отразить любые вызовы и как можно лучше использовали все открывающиеся перед нами возможности. Мы должны поощрять открытость нашей экономики и общества, но между тем сохранить безопасность», — сообщается на сайте, посвященном новому этапу в деятельности совета.

Таллин подчеркивает, что сообщество должно стремиться «найти равновесие между разными взглядами, традициями и интересами в Европе наших дней, чтобы достигнуть лучшего результата на благо граждан Европы».

Эстония назвала четыре приоритета своей деятельности в этот период: открытая и инновационная экономика, безопасность, цифровые технологии и свободное движение данных, открытость и устойчивость. Страна также обещает прилагать усилия, чтобы ЕС сосредоточился на повышении внутренней безопасности, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также укреплял защиту внешних границ сообщества, используя современные информационные системы. Будут предприниматься дальнейшие попытки решить миграционный кризис в Европе и реформировать единую систему предоставления убежища в ЕС. также планируется укрепить связи с участниками программы «Восточное партнерство».

В период председательствования в Совете ЕС Эстония будет нести ответственность за организацию заседаний совета и деятельности рабочих групп, готовить конференции и саммиты, посредничать для переговоров между еврокомиссией и Европарламентом и заключения договоров.

Планируется, что в этот период будет организовано 20 встреч высокого уровня, 11 неофициальных встреч министров и 7 саммитов. Также должно пройти около 260 встреч экспертов рабочих групп и конференций.

Одни из крупнейших планируемых мероприятий — конференция, которая пройдет 29 сентября в Таллине и будет посвящена внедрению цифровых решений, а также саммит участников Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

На мероприятия в период председательствования планируется потратить 75 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония переняла председательство Совета ЕС

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