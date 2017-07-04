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«Татфондбанк» против ликвидации должников: те не вернули ему 265 млн рублей

Экономика

Иски о взыскании долгов Арбитражный суд Татарии принял, а в обеспечительных мерах отказал

«Татфондбанк» против ликвидации должников: те не вернули ему 265 млн рублей
Иллюстрация: Tfb.ru
Символика Татфондбанка

Казань, 4 июля 2017, 14:28 — REGNUM  

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» пытается взыскать с двух ликвидируемых компаний более 265 млн рублей. Банк также просил запретить налоговой службе регистрационные действия, направленные на ликвидацию, но суд отказал в обеспечительных мерах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

С ликвидируемого ООО «Ак Барс Дрожжаное» истец планирует взыскать 31 166 637 рублей. Следующее заседание назначено на 27 июля. Задолженность возникла у компании по договорам от 2011 и 2012 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ак Барс Дрожжаное» создано 21 марта 2011 года в татарском селе Большая Акса. Уставной капитал компании составляет более 170 млн рублей. Учредитель — ООО «Агропромышленный комплекс «Высокая гора», 19% уставного капитала которого принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». Основной вид деятельности ООО «Ак Барс Дрожжаное» — выращивание однолетних культур.

Схожий иск ‑ и также с ходатайством запретить ликвидацию конкурсный управляющий «Татфондбанка» подал к ОАО «Буинский элеватор». Последний задолжал банку-банкроту по кредитному договору более 234,59 млн рублей. Арбитражный суд РТ назначил заседание по этому делу на 5 июля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кризис ликвидности в «Татфондбанке» начался в декабре 2016 года. Пытаясь вернуть часть средств на свои счета, ПАО «Татфондбанк» в мае-июне 2017 года подал в суд более 20 исков. Общая сумма требований по ним перешагнула 5 млрд рублей. Одновременно с этим в судебном порядке банк пытается расторгнуть договоры переуступки прав требования и различные соглашения с коммерческими организациями, заключённые в 2016 году.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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Дело «Татфондбанка» и банковский кризис в Татарии
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