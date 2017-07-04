Антон Силуанов и Дмитрий Козак расскажут о бюджетах регионов в ГД 12 июля

Москва, , 14:15 — REGNUM На «правительственном часе» 12 июля в Госдуме выступит не только министр финансов Антон Силуанов, но и зампредседателя правительства Дмитрий Козак. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Принято решение о изменении формата проведения «правительственного часа» 12 июля. У нас тема «правительственного часа» — о состоянии и совершенствовании межбюджетных отношений. Ранее на этот правительственный час был приглашен министр финансов Антон Силуанов, но сегодня Совет Думы принял решение пригласить и курирующего заместителя председателя правительства Дмитрия Козака», — сообщил Мельников.

Он также напомнил, что ранее депутаты договорились полностью посвятить этот правительственный час вопросам межбюджетных отношений. По его словам, 12 июля депутаты заслушают два выступления, вместо одного, как планировалась ранее.

«Мы договорились, что будем практиковать порядок рассмотрения, при котором вместе с профильным министром будет приглашаться и курирующий зампредседателя правительства», — отметил Мельников.