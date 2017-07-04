Вторник, 4 Июля 2017 года
15:00:41 МСК

У «Почты России» появится своя платежная система

Экономика

Расходы частично возьмет на себя Почта-банк

У «Почты России» появится своя платежная система
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Почта России

Москва, 4 июля 2017, 14:04 — REGNUM  Компания «Почта России» намерена создать собственную платежную систему. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.

Как следует из описания проекта, его стоимость оценивается в сумму более 1,4 млрд рублей. Заказ предполагает выполнение работ «по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства», а также разработку связанного функционала — платежной системы.

Кроме того, предусмотрено оказание услуг по сопровождению прикладных программ. Заявки будут рассматриваться и оцениваться 9 августа 2017 года.

Как уточняет «Экономика сегодня», расходы частично возьмет на себя Почта-банк, в развитии которого участвует группа ВТБ. С помощью новой системы можно будет оплачивать налоги, штрафы, товары на «Почта Маркете», доставку посылок, коммунальные и другие услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр связи России Николай Никифоров назначил временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» Ольгу Осину. Ранее Осина была первым заместителем гендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам. Контракт действующего директора предприятия Дмитрия Страшнова истек в конце июня.

Читайте также: В Кремле переадресовали вопрос о новом главе «Почты России»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Почта России
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное