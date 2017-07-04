У «Почты России» появится своя платежная система

Москва, , 14:04 — REGNUM Компания «Почта России» намерена создать собственную платежную систему. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.

Как следует из описания проекта, его стоимость оценивается в сумму более 1,4 млрд рублей. Заказ предполагает выполнение работ «по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства», а также разработку связанного функционала — платежной системы.

Кроме того, предусмотрено оказание услуг по сопровождению прикладных программ. Заявки будут рассматриваться и оцениваться 9 августа 2017 года.

Как уточняет «Экономика сегодня», расходы частично возьмет на себя Почта-банк, в развитии которого участвует группа ВТБ. С помощью новой системы можно будет оплачивать налоги, штрафы, товары на «Почта Маркете», доставку посылок, коммунальные и другие услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр связи России Николай Никифоров назначил временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» Ольгу Осину. Ранее Осина была первым заместителем гендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам. Контракт действующего директора предприятия Дмитрия Страшнова истек в конце июня.

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