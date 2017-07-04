Вторник, 4 Июля 2017 года
14:57:56 МСК

Минфин РФ назвал объемы Резервного фонда и ФНБ

Экономика

Совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 4 385,49 млрд рублей

Москва, 4 июля 2017, 13:53 — REGNUM  Объем Резервного фонда по состоянию на 1 июля текущего года составил 987,27 млрд рублей, что эквивалентно $16,71 млрд. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд фунтов стерлингов. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается на сайте Минфина Российской Федерации.

«Объем Резервного фонда составил 987,27 млрд рублей, что эквивалентно $16,71 млрд, — говорится в сообщении. — Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд фунтов стерлингов».

Отмечается, что совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 4 385,49 млрд рублей, что эквивалентно $74,22 млрд.

30 июня глава Минфина России Антон Силанов сообщил, что власти РФ в ближайшее время могут объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть ФНБ, есть Резервный фонд», — сказал тогда он.

Читайте также: Глава Минфина заявил о решении объединить Резервный фонд и ФНБ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное