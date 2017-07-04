Минфин РФ назвал объемы Резервного фонда и ФНБ

Москва, , 13:53 — REGNUM Объем Резервного фонда по состоянию на 1 июля текущего года составил 987,27 млрд рублей, что эквивалентно $16,71 млрд. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд фунтов стерлингов. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается на сайте Минфина Российской Федерации.

«Объем Резервного фонда составил 987,27 млрд рублей, что эквивалентно $16,71 млрд, — говорится в сообщении. — Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд фунтов стерлингов».

Отмечается, что совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 4 385,49 млрд рублей, что эквивалентно $74,22 млрд.

30 июня глава Минфина России Антон Силанов сообщил, что власти РФ в ближайшее время могут объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть ФНБ, есть Резервный фонд», — сказал тогда он.

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