Электрокабель между Швецией и Литвой опять поломался

Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Из-за, как подозревается, поломки морского кабеля вновь не работает электросмычка Литвы со Швецией Nord Balt. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 июля, в управляющей соединением компании.

На бирже электроэнергии Nord Pool рассказали, что неисправность кабеля возникла в воскресенье, 2 июля, утром, устранить ее планируется в течение недели — до полуночи следующего воскресенья, 9 июля.

Тем временем, представитель Lietuvos energijos gamyba Валентас Нявера сказал литовскому агентству BNS, что после отключения смычки в воскресенье были включены резервные мощности гидроаккумуляционной электростанции в Круоняй. «Всего они работали 5 часов», — сказал Невера.

Из-за частых поломок в 2018 году планируется поменять 116 муфт кабеля на суше. Точная дата ремонта пока не сообщается.

Кабельную линию между Швецией и Литвой длиной 453 км и стоимостью 550 млн евро шведская компания ABB проложила в конце 2015 года. На стороне Швеции кабель NordBalt простирается под землей почти на 40 км, на стороне Литвы — на 13 км.