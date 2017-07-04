Вторник, 4 Июля 2017 года
14:59:00 МСК

Для всех бизнесменов Казахстана пересмотрены размеры взносов

Экономика

Ставки колеблются от 33 тысяч рублей до 1,25 миллиона рублей в год

Астана, 4 июля 2017, 13:33 — REGNUM  Национальная палата предпринимателей объявила о размере взносов на 2017 год, утвержденных на ее съезде. Ставка зависит от размера дохода, полученного компанией в 2016 году: чем он больше, тем больше взнос. Размер взносов пересчитан в рубли по курсу 1 рубль — 5,5 тенге.

От уплаты обязательных членских взносов в размере 100% освобождены организации, где численность инвалидов за отчетный период составляет не менее 51% от общего числа работников. Также есть скидки для дочерних компаний, если материнская компания оплачивает взносы.

Размеры взносов в Национальную палата предпринимателей

Группа

Градация внутри группы по совокупному годовому доходу за 2016 год, в рублях

Размер взноса на 2017 год, в рублях

от

до

Субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом от 23 138 182 рублей до 578 454 545 за календарный год

23 138 182

57 845 455

33 004

57 845 455

161 967 273

43 317

161 967 273

266 089 091

53 631

266 089 091

578 454 545

63 945

Субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом свыше 578 454 545 рублей за календарный год

578 454 545

890 820 000

208 335

890 820 000

1 203 185 455

416 671

1 203 185 455

1 515 550 909

625 006

1 515 550 909

1 827 916 364

833 342

1 827 916 364

2 140 281 818

1 041 677

2 140 281 818

0

1 250 013

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан согласно определению соответствующего закона от 2013 года, — это некоммерческая организация, представляющая собой союз субъектов предпринимательства, созданная в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти Республики Казахстан, а также стимулирования и поддержки деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза).

По факту — это торгово-промышленная палата континентального типа, аналогичная существующей в Турции. Членство в ней обязательно для всех субъектов предпринимательства страны, кроме государственных предприятий и организаций, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное членство в иных некоммерческих организациях.

Читайте также: В Казахстане обсуждают внедрение новой системы государственных закупок

Читайте также: Нацбанк Казахстана: Рост ВВП в 2017 году составит 2,8%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное