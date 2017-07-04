Для всех бизнесменов Казахстана пересмотрены размеры взносов

Астана, , 13:33 — REGNUM Национальная палата предпринимателей объявила о размере взносов на 2017 год, утвержденных на ее съезде. Ставка зависит от размера дохода, полученного компанией в 2016 году: чем он больше, тем больше взнос. Размер взносов пересчитан в рубли по курсу 1 рубль — 5,5 тенге.

От уплаты обязательных членских взносов в размере 100% освобождены организации, где численность инвалидов за отчетный период составляет не менее 51% от общего числа работников. Также есть скидки для дочерних компаний, если материнская компания оплачивает взносы.

Размеры взносов в Национальную палата предпринимателей

Группа Градация внутри группы по совокупному годовому доходу за 2016 год, в рублях Размер взноса на 2017 год, в рублях от до Субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом от 23 138 182 рублей до 578 454 545 за календарный год 23 138 182 57 845 455 33 004 57 845 455 161 967 273 43 317 161 967 273 266 089 091 53 631 266 089 091 578 454 545 63 945 Субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом свыше 578 454 545 рублей за календарный год 578 454 545 890 820 000 208 335 890 820 000 1 203 185 455 416 671 1 203 185 455 1 515 550 909 625 006 1 515 550 909 1 827 916 364 833 342 1 827 916 364 2 140 281 818 1 041 677 2 140 281 818 0 1 250 013

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан согласно определению соответствующего закона от 2013 года, — это некоммерческая организация, представляющая собой союз субъектов предпринимательства, созданная в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти Республики Казахстан, а также стимулирования и поддержки деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза).

По факту — это торгово-промышленная палата континентального типа, аналогичная существующей в Турции. Членство в ней обязательно для всех субъектов предпринимательства страны, кроме государственных предприятий и организаций, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное членство в иных некоммерческих организациях.

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