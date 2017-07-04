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Сбербанк и МГУ научат студентов возвращать корпоративные долги

Экономика

В университете будут готовить специалистов по урегулированию проблемных активов

Москва, 4 июля 2017, 13:28 — REGNUM  Сбербанк и два факультета МГУ им. М.В.Ломоносова — юридический и государственного управления — заключили соглашения о сотрудничестве. Документы подписали заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев, декан юридического факультета Александр Голиченков и исполняющий обязанности декана факультета государственного управления Вячеслав Никонов.

Благодаря подписанным соглашениям уже в новом учебном году в университете будут готовить специалистов по урегулированию проблемных активов. Разработанная департаментом по работе с проблемными активами Сбербанка программа «Урегулирование проблемной корпоративной задолженности» охватит как бакалавров, так и магистров. В дальнейшем планируется подготовить новые магистерские программы и учебные дисциплины, которые позволят студентам более глубоко ознакомиться с особенностями работы с проблемными активами.

Помимо возможности общения с ведущими специалистами-практиками Сбербанка, студенты МГУ смогут проходить практику и стажировку в департаменте по работе с проблемными активами Сбербанка, а лучшие из них — получить работу в этом департаменте. В рамках программы будет создан специализированный научно-консультационный центр, на базе которого будут реализовываться совместные научно-исследовательские проекты.

«Для эффективной работы с проблемными активами требуется большой объём специальных знаний, — отметил Олег Ганеев. — Сотрудничество в этой сфере Сбербанка и двух факультетов МГУ уникально для российского образования. Мы убеждены, что в результате нашего сотрудничества в России будут появляться новые высококвалифицированные молодые профессионалы с отличными карьерными перспективами в Сбербанке».

Справка. ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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