Россия сняла ограничения на таможенное оформление фруктов из Молдавии

Кишинёв, , 13:27 — REGNUM Россия разрешила поставщикам плодоовощной продукции из Молдавии проходить таможенное оформление на любом российском таможенном посту, уполномоченном проводить растаможивание товаров. Как сообщил 4 июля президент Молдавии Игорь Додон, это стало результатом усилий команды президента и многочисленных обращений в Россельхознадхор и Роспотребназдор, передает корреспондент ИА REGNUM.

До сих пор молдавскую плодоовощную продукцию можно было растаможить только через единственный таможенный пункт в Брянске. Решение об отмене ограничений на таможенное оформление приняла Федеральная таможенная служба Российской Федерации.