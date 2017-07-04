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В Госдуме 10 июля состоятся слушания по курортному сбору

Экономика

Законопроект готовится ко второму чтению

В Госдуме 10 июля состоятся слушания по курортному сбору
Victor Korniyenko
Пляж, Алуштский район, Крым

Москва, 4 июля 2017, 13:21 — REGNUM  Парламентские слушания на тему введения курортного сбора состоятся в Госдуме ИА REGNUM 10 июля. Как передает корреспондент 4 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению вопрос введения курортного сбора предстоит обсудить с участием представителей законодательных и исполнительных органах власти, представителей гостиничного бизнеса, санаториев, курортов, уточнил Мельников.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о курортном сборе. Законопроект предлагает установить курортный сбор в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Действовать такой сбор будет в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, то правительство может предложить ввести подобный сбор на всей территории РФ. Правительство предлагает обязать граждан, посещающих регионы-участники эксперимента, уплачивать курортный сбор — не более 100 рублей за сутки пребывания. Между тем, в зависимости от сезонности и значения курорта, ставка может быть снижена, в том числе и до 0 рублей.

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Введение курортного сбора в регионах России
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