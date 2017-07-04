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ФАС против «Дикси»: муштру поставщиков объясняют заботой о покупателях

Экономика

Бизнесмены считают, что ритейлер, хоть и давит, но прав

ФАС против «Дикси»: муштру поставщиков объясняют заботой о покупателях
Max071086
Сеть магазинов Дикси

Москва, 4 июля 2017, 14:49 — REGNUM  Нет никаких оснований для обвинения АО «Дикси-Юг» в нарушении конкурентного законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. Комментируя заявление ФАС, он отметил, что крупный ритейлер действительно ставит поставщиков в жёсткие рамки, но это можно объяснить заботой о покупателях.

Ранее федеральная антимонопольная служба России обвинила АО «Дикси-Юг» в нарушении конкурентного законодательства, навязывании своих условий поставщикам, что ограничивает последним доступ на товарным рынок.

«Дикси» — одна из самых крупных торговых сетей, которая по количеству магазинов и территориальному охвату может сравниться разве что только с «Магнитом». В определённых регионах магазины «Дикси» занимают доминирующее положение и потому контролируют значительную часть розничного рынка. Не исключено, что у некоторых поставщиков могут возникать к ним претензии из-за отсутствия возможности предложить свою продукцию другим представителям ритейлингового бизнеса», — считает председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

Он отметил, что «Дикси» действительно использует своё доминирующее положение для оказания определенного давления на поставщиков, но нарушения закона здесь усмотреть нельзя. Поскольку компания является дисконтером, она обсуждает лояльные для себя условия, добиваясь снижения выплат поставщикам, но от прочих представителей розничного бизнеса «Дикси» отличает то, что компания делегирует полученные выгодные условия на полки своих магазинов, где товары выкладываются по низким в сравнении с конкурентами ценам.

«Не вижу здесь никаких оснований упрекать «Дикси» в нарушении действующего законодательства. На мой взгляд, в случае с «Мортаделем» нет причин для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Да, эта компания выставляет своим поставщикам достаточно жёсткие условия по ценам и по перечню товаров, но она это делает в силу того, что является дисконтером и придерживается политики, направленной на обслуживание массового покупателя», — заявил Алексей Каневсий.

Он считает, что необходимо ограничить возможность чрезмерного вмешательства государства в отношения между поставщиками и розницей.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении АО «Дикси-Юг» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а именно навязывании условий, запрещенных законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок. Дело возбуждено на основании жалобы компании «Мортадель».

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