«Нефти для роста нужен новый позитив»

Москва, , 13:17 — REGNUM Цены фьючерсов сырой нефти на товарно-сырьевом рынке 4 июля колеблются в рамках вчерашних отметок — 49,50 за нефть марки Brent, и 46,90 за нефть марки WTI. Похоже, что сырьевой рынок уже сполна отыграл пятничное (30 июня) сокращение числа нефтяных буровых установок в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

По его мнению, для дальнейшего роста котировок черного золота требуется новый позитив, подкреплённый цифрами.

«В связи с празднованием Дня независимости в США, на этой неделе данные по запасам от API и EIA будут опубликованы на день позже — 5 и 6 июля соответственно», — отметил эксперт.

«Сегодня игроки на большинстве торговых площадок и бирж в мире в режиме ожидания по случаю празднования в США национального праздника. Большинство бирж в мире закрыты, а фьючерсные контракты на поставку сырой нефти и открытие индексов на основных биржах мира на СМЕ (в Чикаго, США) будут торговаться в рамках короткого дня до 20:00 по мск», — пояснил Блинов.

«Поэтому, скорее всего, динамика цен на энергоресурсы до конца недели меняться значительно не будет», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля цены на нефть снижаются в рамках коррекции после роста вечером 3 июля. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,52% — до $49,42 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,49% — до $46,84.

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