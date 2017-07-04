Вторник, 4 Июля 2017 года
15:02:46 МСК

Премьер-министр Украины заявил об инвестиционной привлекательности страны

Экономика

По его словам, для этого власти Украины осуществляют несколько важных шагов: проводится дерегуляция, вводятся электронные сервисы

Киев, 4 июля 2017, 13:17 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о привлекательности экономики страны для инвестиций, поскольку она демонстрирует рост.

«Теперь наша задача — реинвестировать успехи экономики в жизни граждан», — написал Гройсман в Twitter, напомнив, что накануне значительный рост инвестиционной привлекательности Украины отметила Европейская бизнес-ассоциация.

По его словам, для этого власти Украины осуществляют несколько важных шагов: проводится дерегуляция, вводятся электронные сервисы.

«И это только начало», — подчеркнул премьер-министр, напомнив, что вскоре будет принят закон о приватизации госпредприятий, который «предоставит прозрачные и конкурентные правила продажи неэффективного имущества государства».

Напомним, с 3 июля на Украине начинает работу миссия Всемирного банка. Цель миссии — оценить эффективность реформ Киева, направленных на упрощение ведения предпринимательской деятельности на Украине.

В 2016 году по оценке Всемирного банка, уровень обнищания на Украине в 2015 г. увеличился почти вдвое по сравнению с 2014 г. Особенно негативно на благосостоянии украинцев отразились падение реальной заработной платы и новые коммунальные тарифы.

Читайте также: Официальная и реальная безработица на Украине: насколько все плохо

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что Украина должна продолжать проводить реформы — «чтобы стабилизация экономики переросла в рост».

Читайте ранее в этом сюжете: Для частных инвесторов — 90% риска как минимум: обзор недвижимости Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное