Премьер-министр Украины заявил об инвестиционной привлекательности страны

Киев, , 13:17 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о привлекательности экономики страны для инвестиций, поскольку она демонстрирует рост.

«Теперь наша задача — реинвестировать успехи экономики в жизни граждан», — написал Гройсман в Twitter, напомнив, что накануне значительный рост инвестиционной привлекательности Украины отметила Европейская бизнес-ассоциация.

По его словам, для этого власти Украины осуществляют несколько важных шагов: проводится дерегуляция, вводятся электронные сервисы.

«И это только начало», — подчеркнул премьер-министр, напомнив, что вскоре будет принят закон о приватизации госпредприятий, который «предоставит прозрачные и конкурентные правила продажи неэффективного имущества государства».

Напомним, с 3 июля на Украине начинает работу миссия Всемирного банка. Цель миссии — оценить эффективность реформ Киева, направленных на упрощение ведения предпринимательской деятельности на Украине.

В 2016 году по оценке Всемирного банка, уровень обнищания на Украине в 2015 г. увеличился почти вдвое по сравнению с 2014 г. Особенно негативно на благосостоянии украинцев отразились падение реальной заработной платы и новые коммунальные тарифы.

Читайте также: Официальная и реальная безработица на Украине: насколько все плохо

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что Украина должна продолжать проводить реформы — «чтобы стабилизация экономики переросла в рост».

Читайте ранее в этом сюжете: Для частных инвесторов — 90% риска как минимум: обзор недвижимости Украины