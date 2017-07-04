Премьер-министр Украины заявил об инвестиционной привлекательности страны

Киев, 4 июля 2017, 13:17 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о привлекательности экономики страны для инвестиций, поскольку она демонстрирует рост.
«Теперь наша задача — реинвестировать успехи экономики в жизни граждан», — написал Гройсман в Twitter, напомнив, что накануне значительный рост инвестиционной привлекательности Украины отметила Европейская бизнес-ассоциация.
По его словам, для этого власти Украины осуществляют несколько важных шагов: проводится дерегуляция, вводятся электронные сервисы.
«И это только начало», — подчеркнул премьер-министр, напомнив, что вскоре будет принят закон о приватизации госпредприятий, который «предоставит прозрачные и конкурентные правила продажи неэффективного имущества государства».
Напомним, с 3 июля на Украине начинает работу миссия Всемирного банка. Цель миссии — оценить эффективность реформ Киева, направленных на упрощение ведения предпринимательской деятельности на Украине.
В 2016 году по оценке Всемирного банка, уровень обнищания на Украине в 2015 г. увеличился почти вдвое по сравнению с 2014 г. Особенно негативно на благосостоянии украинцев отразились падение реальной заработной платы и новые коммунальные тарифы.
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Представитель Всемирного банка подчеркнул, что Украина должна продолжать проводить реформы — «чтобы стабилизация экономики переросла в рост».
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