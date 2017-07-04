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Барак, о котором рассказали Путину — не самый аварийный в Ижевске

Экономика

На территории города есть дома, которые находятся в более плачевном состоянии

Ижевск, 4 июля 2017, 13:10 — REGNUM  Барак по проезду Чапаева в Ижевске, жительница которого обратилась на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, не самый аварийный среди домов в республике. Об этом заявил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«Я не подвергаю сомнениям, что этот дом надо расселять, но Чапаева, 33 — не самый аварийный дом», — передает слова руководителя портал «Сусанин».

«Я хочу понять, почему некоторые объекты не признаны аварийными, а они не то, что аварийные, их надо срочно расселять. Иначе там зимой крыша упадет, и потом будем минуту молчания объявлять», — предостерег Бречалов.

Работу учреждения, согласно решению которого здание на Чапаева внесено в перечень аварийных домов, требующих расселения, врио главы Удмуртии распорядился проверить на коррупционную составляющую.

Напомним, по итогам визита президента России Владимира Путина в Ижевск, власти республики должны в кратчайшие сроки расселить 11 семей, проживающих в доме по проезду Чапаева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе прямого включения из Ижевска одна из жительниц сообщила, что ее дом признан аварийным, однако расселение предполагается только через 12 лет, которые жители должны провести в ужасающих условиях. На что Путин заметил, что откладывать переселение на десятилетия «нелепо и неприемлемо». Также глава государства обещал лично заехать в этот дом в ходе своей командировки в Ижевск.

По данному факту незамедлительно были проведены проверки СУ СКР Удмуртии с целью оценки действий должностных лиц по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Также проверку провела и прокуратура.

Администрация Ижевска информировала, что дом был признан аварийным в ноябре 2016 года. Программа расселения граждан на 2012−2017 годы, действующая в Удмуртии, предполагает предоставление нового жилья жителям домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года. Таким образом, указанный дом в программу до 2017 года не попал, и его снос и расселение намечены на 2029 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ижевска «примут меры» по аварийному дому после обращения к Путину

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Прямая линия с президентом России В.В.Путиным 15 июня 2017
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