Производство стали на Украине продолжает падать

Киев, , 13:09 — REGNUM На 17% сократилась выплавка стали на Украине за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 4 июля на сайте объединения предприятий (ОП) «Укрметаллургпром».

Согласно данным объединения, за 6 месяцев 2017 года украинские предприятия изготовили 10,28 млн. тонн стали, что составило 83% от показателя за аналогичный период прошлого года.

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По остальным параметрам, кроме производства труб, также произошло падение. Так, производство кокса упало на 22% (до 5,04 млн тонн), производство чугуна — на 21% (до 9,4 млн тонн), производство металлопроката — на 20% (до 8,73 млн тонн).

Производство труб увеличилось на 27% — до 0,51 млн тонн.

Напомним, производство металлургической продукции на Украине падает с 2013 года. Так, если за 2013 год на Украине выплавили 32,7 млн тонн стали и 29,1 млн тонн чугуна, то в 2016 году — 24,2 млн тонн стали и 23,6 млн тонн чугуна.

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