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СМИ: Индия направила Ирану «лучшее предложение» по месторождению Фарзад-Б

Экономика

Запасы газа месторождения оцениваются почти в 19 триллионов кубических футов

СМИ: Индия направила Ирану «лучшее предложение» по месторождению Фарзад-Б
Газ

Нью-Дели, 3 июля 2017, 22:12 — REGNUM  Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC готова потратить до $11 млрд на разработку гигантского иранского месторождения природного газа и построить инфраструктуру для экспорта топлива, 3 июля сообщает Bloomberg.

Корпорация ONGC планирует инвестировать до $6 млрд на разработку иранского морского газового месторождения Фарзад-Б, а оставшуюся сумму направить на строительство объекта по экспорту сжиженного природного газа, заявил управляющий директор отдела зарубежных инвестиций ONGC Нарендра Кумар Верма.

«Мы направили им лучшее предложение. Теперь им решать, соглашаться или не соглашаться», — заявил представитель ONGC.

Напомним, Индия, занимающая четвертое место в мире по объему импорта СПГ, стремится получить права на разработку газового месторождения Фарзад-Б для удовлетворения растущего спроса на СПГ и стимулирования перехода экономики на экологически чистые виды топлива.

Корпорация ONGC пытается получить права на разработку газового месторождения Фарзад-Б в Персидском заливе с 2009 года. Запасы газа месторождения оцениваются почти в 19 триллионов кубических футов.

Ранее представители ONGC предложили инвестировать $10 млрд на развитие месторождения, власти Ирана посчитали что данная сумма является завышенной. Позднее в ONGC предложили другой план, предусматривающий инвестирование $3 млрд, исключив первоначальное предложение о строительстве завода по производству СПГ.

Власти Ирана также рассматривают российскую компанию «Газпром» в качестве партнера по разработке месторождения Фарзад-Б.

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