На ремонт дорог Симферополя добавят более 200 млн рублей

Симферополь, , 21:21 — REGNUM На ремонт дорожного покрытия в Симферополе дополнительно выделят 213 млн рублей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов после рабочей встречи с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым и начальником ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Алексеем Сафроновым.

«Средства пойдут на ремонт основных улиц, так как, к сожалению, на данном этапе мы не можем охватить частный сектор, хотя подобную программу необходимо разработать на 2018−2020 гг. С учётом того, что бюджет закладывается на три года, уже до 1 ноября необходимо сформировать все свои предложения по данному направлению работы. В первую очередь, безусловно, следует обратить внимание на подъезды в частный сектор, чтобы люди с любого района смогли добраться до работы», — отметил глава Крыма.

Сергей Аксёнов также уточнил, что в настоящий момент в администрации крымской столицы совместно со Службой автомобильных дорог полуострова подготовлен график работ по 40 основным улицам, нуждающихся в первоочерёдном ремонте. Перечень работ и список улиц обещают опубликовать на сайте горадминистрации в ближайшее время.

Помимо этого, согласно словам Сергея Аксёнова, в крымской столице параллельно разрабатывают программу по поднятию люков, а также планируется установка усиленных дорожных плит.

Что же касается аварийно-опасных участков симферопольских дорог, то работы, по заверению главы администрации города Геннадия Бахарева, уже начались.

«Сегодня, 3 июля, в ночь выходит техника. Планируем вывести до 7 бригад. В частности, это улицы Кавказская и Караимская, которые дублируют проезд по улице Севастопольской. Также улицы Объездная, Киевская, от въезда в город до Московского кольца, Бела Куна, Садовая, Первомайская, Ялтинская, Маршала Жукова — въезд на мост и транспортная развязка. Там спальный район, очень важный с точки зрения социальной нагрузки. То есть это те улицы, которые дублируют основной транспортный поток нашего города», — пояснил Бахарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ради сохранения дорог в летнюю жару с июля в Крыму для некоторых видов тяжелого транспорта был введён временный запрет на дневной проезд по региональным и межмуниципальным дорогам полуострова. Ожидается, что ограничение продлится до 30 сентября 2017 года.

Также отметим, что по данным активистов регионального ОНФ, крымский полуостров лидирует в России по активности нанесения объектов на «Карту убитых дорог». Согласно обновлённым данным общественников, крымчане добавили на карту более 600 проблемных дорожных участков. К осени активисты ОНФ планируют посчитать общее количество отремонтированных участков и проконтролировать качество ремонта автодорог.