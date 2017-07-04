Проезд по Краснодару может стать платным

Краснодар, , 21:00 — REGNUM Депутаты партии «Справедливая Россия» в Краснодарском крае предложили ввести налог для автомобилистов за проезд по городу Краснодару. Такая мера, по мнению справедливороссов, поможет наполнять городской бюджет и приводить в порядок дороги краевой столицы, которые страдают от колоссальной нагрузки, особенно от транзита большегрузов. Кроме того, как сообщили в региональном отделении партии, платный въезд в Краснодар позволит разгрузить город от пробок.

Для легкового транспорта сумма взноса, которую предложили партийцы, может составить 50 рублей, для грузовых автомобилей — 150, сообщили3 июля в пресс-службе краевого отделения партии. От налога предложено освободить жителей соседней Адыгеи.

При этом взимание дорожной пошлины предлагается ввести только в Краснодаре. Въезды в Сочи, Анапу Геленджик и другие города-курорты ограничены не будут, подчеркнул депутат городской Думы Краснодара, исполняющий обязанности председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Краснодарском крае Денис Хмелевской.

Ежедневно через Краснодар проезжают около 600 тысяч машин, из которых до 150 тысяч из других регионов России. В настоящее время ущерб, который они наносят дорожному хозяйству города, постоянно растет. Бесконечно ремонтировать дороги городским властям из-за ограниченности бюджета просто не под силу, считают депутаты.

По мнению партийцев, для того чтобы люди видели, что налог — это не очередная обдираловка, необходимо будет вовремя приводить в порядок дороги краевого центра, вкладывая собранные от налога средства и оперативно устраняя повреждения.

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Напомним, законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах Госдума РФ приняла в первом чтении в декабре 2016 года. Документом предусматривается, что местные власти могут устанавливать плату за движение по дорогам. При этом требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток могут устанавливаться решением местных властей.

До настоящего времени примеров установления планого въезда в российские города нет. За рубежом плата за проезд по городу установлена в таких городах, как Сингапур, Лондон, Сан-Франциско, Милан, Стокгольм.

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