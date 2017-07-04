Нижегородское правительство заставляют отменить инвестнадбавку для МАГ Груп

Нижний Новгород, , 20:42 — REGNUM Региональное управление ФАС РФ признало правительство Нижегородской области нарушившим закон о защите конкуренции и предписало отменить распоряжение об утверждении инвестиционной надбавки к тарифам на утилизацию мусора для ООО «МАГ Груп». Как сообщили ИА REGNUM в управлении, соответствующее решение было вынесено 3 июля 2017 года.

По данным ФАС принятое в марте 2016 года распоряжение правительства Нижегородской области может привести к существенному увеличению затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в зоне обслуживания ООО «МАГ Груп», и к незапланированному повышению расходов участников рынка.

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Теперь праивтельство региона должно в срок до 4 августа 2017 года отменить изданное им распоряжение. .

ФАС установила, что в инвестиционной программе ООО «МАГ Груп» в нарушение методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ не проведено исследование состояния систем объектов утилизации твердых бытовых отходов за три года. Поэтому документ является неактуальным, поскольку содержит данные на 2010 — начало 2013 года.

По данным регионального Минэкологии, органами МСУ Нижнего Новгорода, Дхержинска и Володарского района были предоставлены заключения о доступности для потребителей услуги по утилизации отходов с учетом предлагаемой ООО «МАГ Груп» надбавки к тарифу. В то же время в заключениях министерства отсутствует конкретный вывод о доступности услуг, а также какие-либо подтверждения метода определения доступности.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года ФАС обнаружила признаки нарушения законодательства в формировании тарифа на утилизацию отходов на полигоне компании «МАГ Груп». Предметом разбирательства стало постановление областного правительства, которым была утверждена инвестиционная программа ООО «МАГ Груп» и установлена надбавка на утилизацию отходов.

Надбавку к тарифу на 2016−2023 годы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, которые оказывает ООО «МАГ Груп», в правительстве региона объясняли затратами компании на модернизацию полигона ТБО.

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По данным инвестпрограммы «МАГ Груп», в строительство современного комплекса, который будет сортировать и выдавать в виде вторсырья от 10% до 30% ввезенных отходов (470 тыс. т в год при общем объеме 882,8 тыс. т в год), планируется вложить 4,2 млрд рублей.

После введения надбавки с 1 июля 2016 года стоимость утилизации мусора на полигоне выросла со 146 до 308 рублей за кубометр для семи районов Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района.

Владельцы некоторых других полигонов также подняли свои расценки, и все это привело к повышению тарифов на вывоз мусора для населения.

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На основании многочисленных жалоб о завышении тарифов со стороны «МАГ Груп», поступивших в ФАС, антимонопольный орган направил в правительство Нижегородской области предупреждение о прекращении действий нарушающих антимонопольное законодательство и отмене распоряжения №349, которым была утверждена инвестиционная программа «МАГ Груп».

Правительство Нижегородской области не сочло нужным исполнять рекомендации ФАС, о чем официально уведомило антимонопольный орган. В ответ ФАС возбудила дело в отношении областного правительства.

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