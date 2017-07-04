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Туркмения поможет расширить энергосистему Афганистана

Экономика

Товарооборот Туркмении с Афганистаном превысил 32 млрд рублей

Туркмения поможет расширить энергосистему Афганистана
Peretz Partensky
Ашхабад

Ашхабад, 3 июля 2017, 20:13 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом. Об этом сегодня, 3 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран обсудили темы региональной безопасности, борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом и наркоторговлей, а также сотрудничества между Туркменией и Афганистаном. «Важнейшим условием быстрого и эффективного восстановления экономики Афганистана является стабилизация обстановки внутри страны», — заявил Бердымухамедов.

В этой связи туркменистанский президент заострил внимание на проектах по прокладке железной дороги Туркмения — Афганистан, которую в перспективе планируется продлить до границы с Таджикистаном, а также по строительству газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия.

Не менее актуальной темой переговоров стал экспорт электричества из Туркмении в Афганистан и другие соседние страны. По мнению обоих президентов, после расширения сети линий электропередач на афганской территории станет возможным увеличение объема поставок туркменистанской электроэнергии.

По итогам состоявшихся в Ашхабаде туркмено-афганских переговоров на высшем уровне представители правительств двух стран подписали ряд двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Отметим, что объем товарооборота между Афганистаном и Туркменией в 2016 году составил $547 млн (более 32,25 млрд рублей по текущему курсу). При этом основу туркменистанского экспорта составляют поставки электроэнергии, сжиженного газа и минеральных удобрений.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода протяженностью свыше 1,7 тыс. км, проходящего по территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии. Ежегодно через него планируется пропускать до 33 млрд кубометров природного газа. Стоимость прокладки газопровода составляет свыше $7,9 млрд (465,86 млрд рублей). Ввод в эксплуатацию ТАПИ изначально был запланирован на 2017 год, однако из-за проблем с финансированием перенесен на 2020 год.

Читайте также: СМИ: Запуск газопровода ТАПИ отложен на год из-за проблем с финансированием

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