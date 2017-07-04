Вторник, 4 Июля 2017 года
03:00:19 МСК

В Ульяновске обрушилась часть стены многоквартирного дома

Экономика

Обрушение кирпичной кладки произошло на уровне 7 этажа

Нижний Новгород, 3 июля 2017, 19:04 — REGNUM  В Ульяновске прокуратура начала проверку деятельности строительной компании и контролирующих органов из-за обрушения части стены жилого многоквартирного дома на ул. Воробьева.

По данным прокуратуры, обрушение кирпичной кладки произошло на уровне 7 этажа.

Застройщиком данного дома является общество с ограниченной ответственностью «Магазин Новостроек». Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдано хозяйствующему субъекту администрацией города Ульяновска в январе 2016 года.

Ранее прокуратурой в ходе проверки уже были выявлены факты игнорирования руководством фирмы правил благоустройства, а разработчиком проектной документации ООО «Мегалитстрой» и органом МСУ — требований федерального законодательства о градостроительной деятельности.

На сегодня в отношении ООО «Магазин Новостроек» и его директора возбуждены административные дела по ст.8.1 регионального КоАП. Кроме того, главе администрации Ульяновска и руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах (Чувашия) направлено в суд уголовное дело по факту обрушения здания по улице Гражданской. Обвинение предъявлено директору подрядной организации, которая проводила строительные работы на объекте.

Читайте также: Следователи назвали причину обрушения здания в Чебоксарах

По версии следствия, причиной обрушения здания стало нарушение правил безопасности и невыполнения необходимых работ при строительстве.

Директора подрядной организации обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Украинский авторынок бьет рекорды и идет на принцип
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Итальянское СМИ: «Путин, захвати нас!»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Юрий БаранчикВышиванка – символ одного народа
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Валентина Самойлова«Русские военные научились выживать в Арктике»
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
ещё главное