В Ульяновске обрушилась часть стены многоквартирного дома

Нижний Новгород, , 19:04 — REGNUM В Ульяновске прокуратура начала проверку деятельности строительной компании и контролирующих органов из-за обрушения части стены жилого многоквартирного дома на ул. Воробьева.

По данным прокуратуры, обрушение кирпичной кладки произошло на уровне 7 этажа.

Застройщиком данного дома является общество с ограниченной ответственностью «Магазин Новостроек». Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдано хозяйствующему субъекту администрацией города Ульяновска в январе 2016 года.

Ранее прокуратурой в ходе проверки уже были выявлены факты игнорирования руководством фирмы правил благоустройства, а разработчиком проектной документации ООО «Мегалитстрой» и органом МСУ — требований федерального законодательства о градостроительной деятельности.

На сегодня в отношении ООО «Магазин Новостроек» и его директора возбуждены административные дела по ст.8.1 регионального КоАП. Кроме того, главе администрации Ульяновска и руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах (Чувашия) направлено в суд уголовное дело по факту обрушения здания по улице Гражданской. Обвинение предъявлено директору подрядной организации, которая проводила строительные работы на объекте.

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По версии следствия, причиной обрушения здания стало нарушение правил безопасности и невыполнения необходимых работ при строительстве.

Директора подрядной организации обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).