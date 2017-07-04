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В Казахстане растут цены на еду

Экономика

Однако инфляция, по данным Министерства национальной экономики, составляет всего 3,7%

В Казахстане растут цены на еду
Brian Harrington Spier
Рынок в Алма-Ате

Астана, 3 июля 2017, 18:23 — REGNUM  Министерство национальной экономики сообщило об изменении цен на продовольственные продукты в июне 2017 года. Изучение цен производится выборочно в сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по стране определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алма-Ата, Семипалатинск, Джезказган, областных центров и выборочного круга районов (в большинстве магазинов шаговой доступности и супермаркетах в центре городов цены выше — ИА REGNUM ).

Согласно их исследованию, цены на продовольственные товары в июне 2017 года. по сравнению с июнем 2016 года выросли на 9,7%. По отдельным группам продуктов цены изменились так:

  • кофе, чай и какао — повысились на 20,5%,
  • фрукты и овощи — повысились на 17,3%,
  • кондитерские изделия — повысились на 11,8%,
  • алкогольные напитки — повысились на 9,3%,
  • булочные и мучные изделия — повысились на 8,6%,
  • молочные продукты — повысились на 8,4%,
  • рыбу и морепродукты — повысились на 7,6%,
  • хлеб — на 7,4%, муку — повысились на 5,5%,
  • масла и жиры — повысились на 3,8%,
  • макаронные изделия — повысились на 3,3%,
  • сахар — повысились на 1,1%,
  • крупы — снизились на 2,1%.
  • на говядину — повысились на 12,9%,
  • баранину — повысились на 12,1%,
  • мясо птицы — повысились на 11,6%,
  • свинину — повысились на 9%,
  • конину — повысились на 7,1%,
  • колбасные изделия — повысились на 5,6%.

При этом, согласно информации министерства национальной экономики Казахстана, инфляция за январь-июнь 2017 года составила 3,7%.

Динамика цен, %

Июнь 2017 года по сравнению сЯнварь-июнь 2017 года к январю-июню 2016 года
Маем 2017 годаДекабрем 2016 годаИюнем 2016 годаДекабрем 2015 года
Товары и услуги

0,4

3,7

7,5

12,5

7,7

Продовольственные товары

0,7

5,1

9,7

15,3

9,6

Непродовольственные товары

0,4

3,0

7,7

12,8

8,3

Платные услуги для населения

0,1

2,8

4,8

9,1

4,8

Как видно из представленных данных, больше всего выросли цены на продовольственные товары, а меньше всего — на платные услуги для населения.

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