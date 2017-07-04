В Казахстане растут цены на еду

Астана, 3 июля 2017, 18:23 — REGNUM Министерство национальной экономики сообщило об изменении цен на продовольственные продукты в июне 2017 года. Изучение цен производится выборочно в сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по стране определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алма-Ата, Семипалатинск, Джезказган, областных центров и выборочного круга районов (в большинстве магазинов шаговой доступности и супермаркетах в центре городов цены выше — ИА REGNUM ).
Согласно их исследованию, цены на продовольственные товары в июне 2017 года. по сравнению с июнем 2016 года выросли на 9,7%. По отдельным группам продуктов цены изменились так:
- кофе, чай и какао — повысились на 20,5%,
- фрукты и овощи — повысились на 17,3%,
- кондитерские изделия — повысились на 11,8%,
- алкогольные напитки — повысились на 9,3%,
- булочные и мучные изделия — повысились на 8,6%,
- молочные продукты — повысились на 8,4%,
- рыбу и морепродукты — повысились на 7,6%,
- хлеб — на 7,4%, муку — повысились на 5,5%,
- масла и жиры — повысились на 3,8%,
- макаронные изделия — повысились на 3,3%,
- сахар — повысились на 1,1%,
- крупы — снизились на 2,1%.
- на говядину — повысились на 12,9%,
- баранину — повысились на 12,1%,
- мясо птицы — повысились на 11,6%,
- свинину — повысились на 9%,
- конину — повысились на 7,1%,
- колбасные изделия — повысились на 5,6%.
При этом, согласно информации министерства национальной экономики Казахстана, инфляция за январь-июнь 2017 года составила 3,7%.
Динамика цен, %
|Июнь 2017 года по сравнению с
|Январь-июнь 2017 года к январю-июню 2016 года
|Маем 2017 года
|Декабрем 2016 года
|Июнем 2016 года
|Декабрем 2015 года
|Товары и услуги
0,4
3,7
7,5
12,5
7,7
|Продовольственные товары
0,7
5,1
9,7
15,3
9,6
|Непродовольственные товары
0,4
3,0
7,7
12,8
8,3
|Платные услуги для населения
0,1
2,8
4,8
9,1
4,8
Как видно из представленных данных, больше всего выросли цены на продовольственные товары, а меньше всего — на платные услуги для населения.
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