В Казахстане растут цены на еду

Астана, , 18:23 — REGNUM Министерство национальной экономики сообщило об изменении цен на продовольственные продукты в июне 2017 года. Изучение цен производится выборочно в сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по стране определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алма-Ата, Семипалатинск, Джезказган, областных центров и выборочного круга районов (в большинстве магазинов шаговой доступности и супермаркетах в центре городов цены выше — ИА REGNUM ).

Согласно их исследованию, цены на продовольственные товары в июне 2017 года. по сравнению с июнем 2016 года выросли на 9,7%. По отдельным группам продуктов цены изменились так:

кофе, чай и какао — повысились на 20,5%,

фрукты и овощи — повысились на 17,3%,

кондитерские изделия — повысились на 11,8%,

алкогольные напитки — повысились на 9,3%,

булочные и мучные изделия — повысились на 8,6%,

молочные продукты — повысились на 8,4%,

рыбу и морепродукты — повысились на 7,6%,

хлеб — на 7,4%, муку — повысились на 5,5%,

масла и жиры — повысились на 3,8%,

макаронные изделия — повысились на 3,3%,

сахар — повысились на 1,1%,

крупы — снизились на 2,1%.

на говядину — повысились на 12,9%,

баранину — повысились на 12,1%,

мясо птицы — повысились на 11,6%,

свинину — повысились на 9%,

конину — повысились на 7,1%,

колбасные изделия — повысились на 5,6%.

При этом, согласно информации министерства национальной экономики Казахстана, инфляция за январь-июнь 2017 года составила 3,7%.

Динамика цен, %

Июнь 2017 года по сравнению с Январь-июнь 2017 года к январю-июню 2016 года Маем 2017 года Декабрем 2016 года Июнем 2016 года Декабрем 2015 года Товары и услуги 0,4 3,7 7,5 12,5 7,7 Продовольственные товары 0,7 5,1 9,7 15,3 9,6 Непродовольственные товары 0,4 3,0 7,7 12,8 8,3 Платные услуги для населения 0,1 2,8 4,8 9,1 4,8

Как видно из представленных данных, больше всего выросли цены на продовольственные товары, а меньше всего — на платные услуги для населения.

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