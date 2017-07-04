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Севастополь закупит в лизинг пассажирские катера

Экономика

Потребность города сегодня составляет 10-15 катеров

Севастополь, 3 июля 2017, 18:18 — REGNUM  Правительство Севастополя намерено заключить контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на изготовление и поставку 10−15 катеров для морских пассажирских перевозок. Об этом 3 июля заявил вице-губернатор Владимир Базаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы заявили о готовности участвовать в программе на приобретение катеров, — сказал он. — После согласия ГТЛК финансировать будет понятно их количество. Как минимум, 10−15 катеров надо покупать».

Сегодня в Севастополе работает 10 пассажирских катеров и несколько коммерческих.

Базаров уточнил, что в городе назрела потребность расширить маршрутную сеть катеров: необходимо запустить морскую пассажирскую линию из центра в туристические места — в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и на «Константиновскую батарею».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля на городские маршруты вышли 25 новых вместительных автобусов, приобретенных по лизинговому контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года правительство города вынуждено было выкупить у прежнего владельца два подержанных грузопассажирских парома, чтобы возобновить линию к началу летнего сезона.

Об этом подробнее: Севастополь выкупил два пассажирских парома за 59 млн рублей

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