Севастополь закупит в лизинг пассажирские катера

Севастополь, , 18:18 — REGNUM Правительство Севастополя намерено заключить контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на изготовление и поставку 10−15 катеров для морских пассажирских перевозок. Об этом 3 июля заявил вице-губернатор Владимир Базаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы заявили о готовности участвовать в программе на приобретение катеров, — сказал он. — После согласия ГТЛК финансировать будет понятно их количество. Как минимум, 10−15 катеров надо покупать».

Сегодня в Севастополе работает 10 пассажирских катеров и несколько коммерческих.

Базаров уточнил, что в городе назрела потребность расширить маршрутную сеть катеров: необходимо запустить морскую пассажирскую линию из центра в туристические места — в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и на «Константиновскую батарею».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля на городские маршруты вышли 25 новых вместительных автобусов, приобретенных по лизинговому контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года правительство города вынуждено было выкупить у прежнего владельца два подержанных грузопассажирских парома, чтобы возобновить линию к началу летнего сезона.

Об этом подробнее: Севастополь выкупил два пассажирских парома за 59 млн рублей

Читайте также: Конец? Севастополь остался без паромной линии