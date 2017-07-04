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На маршруты Севастополя вышли 25 новых автобусов

Экономика

К середине июля в город поступят 44 троллейбуса

На маршруты Севастополя вышли 25 новых автобусов
Иллюстрация: Пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова»
Новый автобус в Севастополе

Севастополь, 3 июля 2017, 18:01 — REGNUM  Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» поставило на маршруты 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Автобусы получены по контракту с транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и изготовлены на заводе «Нефаз» (в структуре КамАЗа), передает 3 июля корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил директор предприятия Виктор Гончаров, утром 3 июля 17 автобусов вышли на пять маршрутов в удаленные районы Севастополя — в Балаклаву, Инкерман и на улицу Жидилова. Он пояснил, что в случае если эффективность эксплуатации и пассажиропотока на этих линиях подтвердится, то предприятие рассмотрит дополнительную поставку таких автобусов для обслуживания Северной стороны и в направлении пригородных поселков: Орловка, Кача, Осипенко и другие.

Современные автобусы работают на газе, оснащены кондиционерами, камерами наблюдения, удобны для проезда людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь получил 90 автобусов малой вместимости. Однако автопредприятие испытывало нехватку водителей категории «Д».

Сейчас, как сообщил вице-губернатор Владимир Базаров, дефицит кадров сохранился, хотя и не в той мере. В этом году «Севэлектроавтотранс» получит 78 новых троллейбусов, специально изготовленных с учетом климата и рельефа Севастополя. Первые 44 машины ожидаются к середине июля.

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