Мэр Белгорода хочет очистить дворы многоэтажек от машин

Белгород, , 17:46 — REGNUM Дворы Белгорода могут остаться без парковочных мест — свои машины жители смогут ставить на специальных парковках за пределами дворов. С таким предложением выступил мэр Белгорода Константин Полежаев 3 июля на оперативном совещании в горадминистрации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Как отмечалось на заседании, в городе уже второй год реализуется программа благоустройства дворовых территорий. Проеденный в этом году анализ 62 дворовых территорий на предмет обеспеченности парковочными местами жителей и гостей МКД показал, что размещать парковки внутри двора нецелесообразно, так как они займут большую часть территории.

«Получается двор удобный не для жизни, а для машин, — отметил мэр Белгорода Константин Полежаев. — Надо предлагать людям выносить парковки за пределы двора».

Так, администрация города готова выделять землю рядом с домами — на сопредельной территории — для организации кооперативной парковки. Мэр поручил проработать этот вопрос более детально и найти механизмы, как заинтересовать горожан сделать свои же дворы более комфортными.

Парковки во дворах в большинстве крупных городов являются настоящей проблемой — прежде всего, для самих жителей. Если новые многоэтажки строятся уже с учетом автомобилизации населения, то вот дворы домов, построенных в более ранние годы просто не способны принять все количество автомобилей. В итоге под парковку отходят сначала газоны, затем — и детские площадки. Впрочем, нередко в сложившейся ситуации виноваты и сами жители, старающиеся сэкономить и припарковать свой автомобиль под окнами, а не на платной стоянке по соседству.

Собственно, идея «кооперативных» парковок в Белгороде не нова — еще год назад, когда стартовала программа благоустройства дворов в областном центре, власти сразу заявили, что парковочные места за бюджетные деньги во дворах оборудовать не будут, но предложили выделить участки под строительство жителями собственных парковок. Энтузиазма предложение сначала не встретило — по предварительным данным, одно место на такой парковке обойдется автовладельцу в сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Однако уже на март этого года в Белгороде насчитывалось 44 кооперативные парковки на 786 машиномест.