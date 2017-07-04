Не рассчитали: АЭС «Хинкли-Пойнт» может обойтись Великобритании в $26 млрд

Лондон, , 18:06 — REGNUM Строительство двух энергоблоков на юго-западе Великобритании может обойтись на 2 млрд фунта стерлингов (около $2,5 млрд) дороже, чем изначально планировалось. Дело в том, что компания Electricite de France SA (EDF) повысила стоимость АЭС «Хинкли-Пойнт» и теперь окончательная стоимость может составить более $26 млрд. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает агентство Bloomberg.

В заявлении компании отмечается, что в сентябре 2016 года реализация проекта оценивалась примерно в $23 млрд, сейчас это уже более $25 млрд. Очередные задержки с со строительством энергоблоков могут привести к тому, что проект подорожает еще на $908 млн.

Пересмотр средств, необходимых на возведение АЭС, обусловлен, в первую очередь, лучшим понимаем того, каким должен быть дизайн станции, чтобы это соответствовало требованиям британских регуляторов. Причина также в объемах и последовательности работ, поэтапной реализацией контрактов. В результате, возможно, что первый энергоблок, который хотели завершить к концу 2025 году, может быть сдан с 15-месячной задержкой.

Дело в том, что этот подробный отчет о проекте пришел только спустя десять месяцев после того, как EDF заключила договор в Великобританией о строительстве АЭС. Это снижает ожидаемую доходность от АЭС «Хинкли-Пойнт». Изначально этот показатель составлял 9%, теперь — 8,5%, но из-за задержек может упасть и вовсе до 8,2%. Планируется, что АЭС будет зарабатывать по 92,5 фунтов за каждый мегаватт-час энергии. Срок эксплуатации АЭС — 35 лет с возможностью продления.

Как отмечает издание, повышение стоимости реализации проекта может также поставить под сомнение способность EDF управлять большими ядерными проектами в рамках запланированного бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после аварии на АЭС «Фукусима» Великобритания не стала отказываться от атомной энергетики, как это сделали, например, Германия, Бельгия. Соединенное Королевство, напротив, решило возродить ядерную энергетике. Так, первой за последние двадцать лет, как планируется, должна будет стать АЭС «Хинкли-Пойнт», которая обеспечит семь процентов спроса на электричество в Великобритании.

Читайте подробнее: Атомная энергетика Британии: Взлёт, упадок и снова взлёт?

Первоначально рассчитывали, что сооружение станции закончат к 2023 году. Дэвид Кемерон, занимавший до лета 2016 года пост премьер-министра страны, называл строительство энергоблоков историческим событием для Великобритании. Однако в апреле 2015 года сообщалось, что сооружение новых энергоблоков может быть отложено из-за обнаружения во Франции проблем с корпусом экспериментального европейского атомного реактора третьего поколения EPR.

В реализации проекта принимает участие и Китай. Так, в октябре 2015 года было подписано соглашение между китайской CGN и EDF Energy. Доля финансового участия корпорации КНР в возведении АЭС «Хинкли-Пойнт» составит 33,5%. Помимо этого, стороны договорились о совместной работе в проектах строительства британских АЭС «Сайзвелл С» и АЭС «Брэдуэлл В».

Участие китайской компании не устраивает многих британских и американских экспертов. Они считают, что CGN решил участвовать в строительстве АЭС «Хинкли-Пойнт» только для того, чтобы получить возможность участия в строительстве АЭС «Брэдуэлл В», где КНР будет уже не просто инвестором, но и поставит свои технологии для АЭС. Этом может стать первым случаем экспорта китайской реакторной технологии на Запад.

Летом 2016 года глава британского правительства Тереза Мэй приостановила процесс утверждения проекта АЭС в графстве Сомерсет. После чего китайская сторона выразила недовольство таким решением, намекнув на возможное осложнение двусторонних отношений. Через некоторое время Мэй все же одобрила реализацию проекта.

Читайте также: АЭС «Хинкли-Пойнт С»: Китайский бросок в Британию?

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин приветствует решение Лондона о строительстве АЭС Hinkley Point