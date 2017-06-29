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В РФ продают недозрелый «Российский» сыр

Экономика

При этом потребительский миф о наличие в сыре сорта «Российский» пальмового масла не подтвердился

Москва, 29 июня 2017, 11:58 — REGNUM  Повсеместная фальсификация сыра «Российский» пальмовым маслом не подтвердилась. В то же время выявлено массовое несоответствие товаров заявленному ГОСТу, занижение жирности и наличие антибиотиков. Таковы результаты исследования сыра сорта «Российский», проведенного Роскачеством.

Образцы сыра по всей стране исследовали по 77 параметрам, включая наличие плесени и бактериальной обсемененности, растительных жиров и антибиотиков, а также органолептические показатели государственных стандартов качества — вкуса, запаха и консистенции.

Роскачество не выявило нарушений по микробиологическим показателям: ни в одном исследованном образце не было выявлено плесени или патогенных бактерий. Все образцы в процессе перевозки и реализации хранились при правильной температуре до +6 градусов.

Кроме того, результаты исследования опровергли потребительский миф о повсеместной фальсификации сыра — растительные жиры найдены всего в 6% случаев.

Тем не менее, по результатам исследования, из 30 образцов — девять не соответствовали действующему законодательству либо в отношении маркировки, либо имели превышения содержания регламентируемых антибиотиков.

Одним из направлений исследования стало выявление фальсифицированной продукции, так называемых сырных продуктов, которые продаются под видом натурального сыра. По результатам исследования, потребительский миф о пальмовом масле не подтвердился — наличие растительных жиров выявлено лишь в двух образцах «Аппетитно круглый год» и «Магнит».

Однако, в ходе исследования была выявлена отраслевая проблема — присутствие в продукте следов антибиотиков. Следы остатков антибиотиков тетрациклиновой группы были найдены еще в восьми образцах.

Один из распространенных методов удешевления себестоимости продукции — уменьшение жирности. Еще одним массовым недостатком является «недозрелость» сыра.

Роскачество составило рейтинг сыра «Российский» по органолептике, чтобы потребитель мог определить наиболее вкусный сыр из исследованных образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскачество начало всероссийское исследование сыра сорта «Российский» 18 мая 2017 года. Закупки сыра проходили в торговых сетях по всей стране. В исследование Роскачества вошли 30 самых популярных брендов сыра сорта «Российский», произведенные в Алтайском крае, Башкирии, Мордовия и Татарии, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В исследование вошли также образцы белорусского производства.

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