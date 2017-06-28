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Авиаперелёты из Барнаула в Сочи, Анапу и Иркутск стали дешевле

Экономика

Тарифы снизила авиакомпания

Полет над Барнаулом
© Светлана Шаповалова
Полет над Барнаулом

Барнаул, 28 июня 2017, 06:12 — REGNUM  Авиакомпания «ИрАэро» объявила о снижении цен на перелёт из Барнаула в курортные города — Сочи и Анапу — а также об удешевлении полёта по маршруту Барнаул — Иркутск. Скидка на перелёт действует при покупке билетов туда и обратно. Об этом сообщает официальный сайт международного аэропорта «Барнаул».

Что касается курортных городов, то тариф для групп не менее пяти человек составит от 10 тысяч рублей. Перелёт из Иркутска в Барнаул обойдется в 7370 рублей.

«Цена билетов фиксированная, все сборы учтены», — добавляют в авиакомпании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прямые авиарейсы в Анапу из международного аэропорта «Барнаул» имени Германа Титова открыты впервые за последние два года. Авиаперелёт происходит на воздушном судне российского производства SSJ100 (Сухой Суперджет 100) вместимостью 93 пассажира. До объявления скидок цена перелёта в одну сторону составляла более 16 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Налажено авиасообщение Барнаул — Анапа

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