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Юный алтайский ученый представит Россию на престижном конкурсе

Экономика

Школьник из Новоалтайска представит Россию на Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов на Тайване

Барнаул, 27 июня 2017, 13:01 — REGNUM  Алтайский школьник из Новоалтайска Глеб Голинг в составе российской группы из шести юных ученых, которая состоит из учеников Кемеровской и Тульской областей, вылетел на Тайвань на Азиатско-Тихоокеанский форум юных талантов (2017 Asia-Pacific Forum for Science Talented). Как сообщили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, поездка на престижный конкурс стала возможной благодаря Благотворительному фонду Андрея Мельниченко.

Мероприятие это будет проходить в течение десяти дней — с 29 июня по 8 июля — на базе Национального педагогического университета. Об алтайском юном изобретателе известно, что он учится в лицее № 8 Новоалтайска и неоднократно выигрывал краевой конкурс изобретателей и юных техников «Универсал». Юноша занимается авиамоделизмом уже пять лет. Он — создатель ряда оригинальных авиамоделей, а своим самым большим достижением считает собственноручно собранный радиоуправляемый самолет.

«Поездку на Азиатско-Тихоокеанский форум он считает самым большим подарком к дню рождения. Победить в конкурсе, главной наградой в котором и было участие в форуме, молодому человеку помогли занятия в научном центре Алтайского государственного технического университета, организованном Благотворительным фондом Андрея Мельниченко. Кроме науки подросток увлекается авиамоделированием, выполняет экстремальные трюки на велосипеде BMX», — пояснили в СГК.

Напомним, отборочный этап конкурса проходил в разных городах страны, где работают предприятия Сибирской генерирующей компании, СУЭК и Еврохим. Все три компании взяли на себя организационную поддержку по формированию и отправке на Тайвань российской сборной. В форуме талантов примут участие школьники стран азиатско-тихоокеанского региона, а также стран Европы (всего около 20 государств). Тема форума 2017 года — «Воображение и будущие ученые». Организатором мероприятия является Министерство образования Тайваня.

В ходе конкурса участники форума объединяются в межнациональные команды по 5−6 человек для выполнения исследовательского проекта. По окончании вводной части, которая включает в себя лекции и мастер-классы ведущих специалистов и выездные мероприятия на IT-компании Тайваня, школьники должны будут с использованием выданного им инженерного оборудования реализовать собственный проект.

«При этом от них требуется преодолеть языковой барьер межнационального общения, продемонстрировать творческие и командные навыки. Помимо научной стороны каждая национальная команда должна подготовить и представить культурную композицию для знакомства других учащихся с традициями своей страны», — пояснили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, благодаря фонду Андрея Мельниченко барнаульская школьница Дарья Орлова выступила на Всемирном конкурсе «Ученые будущего» в США. Девочке удалось доказать несколько новых теорем в области взаиморасположения точки Якоби с другими замечательными точками в треугольнике. Также фонд поучаствовал в конкурсе научно-технического творчества, инициированного фондом «СГК — Согреваем сердца», Сибирской генерирующей компанией. А в августе текущего года группа талантливых школьников из Барнаула и Рубцовска вновь отправится в научный лагерь Московского государственного университета «Ланат», смена будет проходить в детском санатории Управления делами Президента РФ «Поляны».

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский школьник представит Россию на одном из самых престижных конкурсов

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Благотворительность
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