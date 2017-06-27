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Вонючий случай: бороться с неприятным запахом в Барнауле будет «дезодорант»

Экономика

Столице Алтайского края потребовалась дезодорирующая установка, нейтрализующая неприятный запах при хранении осадка сточных вод

Справляться со зловонием Барнаулу поможет промышленный «дезодорант» из Италии
Иллюстрация: Сайт Барнаула
Справляться со зловонием Барнаулу поможет промышленный «дезодорант» из Италии

Барнаул, 27 июня 2017, 04:17 — REGNUM  Власти Барнаула, похоже, нашли способ справиться со зловонием, которое в теплую летнюю погоду иногда ощущается в центре города. Как пояснили в пресс-центре барнаульской мэрии, источником неприятного запаха являются иловые карты Водоканала, расположенные за поселком Восточный. Там складируется осадок, оставшийся после очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях №1.

«Прежде этот объект не доставлял неудобств, но со временем, как предполагают специалисты, изменилась роза ветров и запах нечистот стал проникать на территорию города. Однако проблему в ресусоснабжающей организации начали решать. «Росводоканал Барнаул» приступил к опытно-промышленной эксплуатации дезодорирующей установки. Оборудование итальянского производства позволяет распылять специальное вещество, купирующее запахи», — сообщили в муниципалитете.

«Эта установка позволяет нам распылять специальный химический реагент с ароматизатором, который будет купировать запах, возникающий на иловых картах. Насколько это окажется эффективным, покажет время. Но по опыту других городов ‑ и в России и за рубежом — нам известно, что данные мероприятия позволяют купировать запахи достаточно серьезно и при этом не несут больших затрат для Водоканала», — пояснил главный инженер Барнаульского водоканала Дмитрий Павлюченко.

По его словам, установка распыляет специально разработанный реагент, который своим химическим составом позволяет удерживать такие вещества, так аммиак и сероводород. Именно они доставляют наибольшее беспокойство барнаульцам.

Известно, что стоимость установки с запасом реагента составила 2,7 млн рублей. Эффективность работы оценит независимая лаборатория с помощью мониторинга качества атмосферного воздуха до и после использования реагента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, химический запах в сочетании с жарой вновь беспокоит жителей Омска. Напомним, массовые жалобы на резкий и неприятный химический запах в воздухе стали поступать в марте 2017 года. По предварительным данным следствия, в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ 9 и 10 марта 2017 года в Омске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана более чем в 400 раз.

Проблема приобрела большой общественный резонанс, особенно учитывая то обстоятельство, что виновник ЧП до сих пор не найден, хотя власти региона обещали его «найти и наказать».

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