Понедельник, 26 Июня 2017 года
15:00:49 МСК

Доходы и расходы бюджета Алтайского края претерпят изменения

Экономика

Расходы превысят доходы

Алтайский край. Барнаул
© Светлана Шаповалова
Алтайский край. Барнаул

Барнаул, 26 июня 2017, 14:19 — REGNUM  Бюджет Алтайского края претерпит изменения. С соответствующими поправками в Закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вышло Правительство Алтайского края. Их утверждение произойдет на ближайшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Конкретные цифры изменения параметров бюджета представил сегодня министр финансов Алтайского края Владимир Притупов.

«Доходы краевого бюджета будут увеличены на 1 млрд. 529 млн. рублей и составят 81 млрд. 839 млн. рублей. В том числе собственные доходы краевого бюджета увеличатся на 746 млн. рублей и составят 46 млрд. 21 млн. рублей; безвозмездные поступления увеличатся на 783 млн. рублей и составят 35 млрд. 818 млн. рублей. Расходы краевого бюджета будут увеличены на 1 млрд. 891 млн. рублей и составят 87 млрд. 783 млн. рублей», — цитирует Владимира Притупова официальный сайт Алтайского края.

Известно, что львиная доля всех увеличившихся расходов краевого бюджета (почти 2 млрд. руб) уйдет на выплату заработной платы работникам. Расходы на реализацию мер социальной поддержки граждан возрастут на 226 млн. рублей. Расходы по разделу «социальная политика» составят 32 млрд. 440 млн. рублей.

Читайте также: Алтайский край получит бюджетный кредит на выполнение «майских указов»

«Финансовая помощь муниципальным образованиям Алтайского края в 2017 году составит 22 млрд. 5 млн. рублей. Это превосходит объем финансовой помощи, оказанной в 2016 году, на 10% и значительно — в 1,6 раза — превышает показатель 2005 года», — отметил Владимир Притупов.

На ремонт дорог тоже потратят больше: бюджетные ассигнования дорожного фонда Алтайского края увеличиваются на 500 млн. рублей. Таким образом, их общий объем составит 9,2 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в бюджете-2017, который депутаты Алтайского краевого законодательного собрания в окончательной редакции утвердили в конце 2016 года, доходы были обозначены в объеме 78 млрд. 163 млн. рублей (это 115 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год), а расходы — в сумме 82 млрд. 691 млн. рублей (это 121 процент к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год). Позднее в бюджет были внесены корректировки из-за поступления дополнительных федеральных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае утвердили трехлетний бюджет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
26.06.17
Станислав СтремидловскийВатикан готовится отлучать от Церкви коррупционеров и мафиози
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.06.17
Марина КаширскаяРок-фестиваль и книги в обмен на сигареты: День молодежи в Воронеже
ВоронежРоссия День молодежи Общество
NB!
26.06.17
Мехлис СулейменовСистема земледелия — не догма!
МоскваРоссия Адаптивное биологизированное земледелие в России Экономика
NB!
26.06.17
Максим ИсаевThe Strategist: Кто заменит США на посту глобального кормчего?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.06.17
Экс-руководителя нижегородской РСТ обвиняют в получении крупной взятки
Нижний НовгородРоссия Коррупция Экономика
NB!
26.06.17
Валентина СамойловаБитва за Арктику: Морпехи США остаются в Норвегии, Россия недовольна
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 26 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.06.17
В Воронеже «перетряхивают» строительную сферу
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Экономика
NB!
26.06.17
«Международное сообщество не сможет обеспечить мир в единой Сирии»
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
26.06.17
В Крыму опасаются введения курортного сбора?
СимферопольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
26.06.17
Самые выдающиеся люди всех времен и народов – Сталин, Путин, Пушкин: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
26.06.17
«У тебя украли армию, Россия, и теперь доканчивают ее»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.06.17
Котельная для пермской «Зоны»: на чьей стороне закон?
ПермьРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
26.06.17
Александр БеловNational Interest: Пришло время разделить Сирию на части
ДамаскСирия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.06.17
«Доходы жителей России: желаемое и действительное»
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
26.06.17
Монхцэцэг Буян-ЭрдэнэВыборы президента Монголии: финишная прямая
Улан-БаторМонголия Выборы президента Монголии-2017 Политика
NB!
26.06.17
Военный Донбасс за сутки: готовится наступление, ВСУ стягивают войска
ДонецкДНР Война в Донбассе: главное Политика
NB!
26.06.17
Associated Press: Трамп настаивает на полноценной встрече с Путиным
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
26.06.17
Елисей ПоллстерОпрос о фильме «Путин» вскрыл либеральные опасности для реального Путина
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
26.06.17
ВСУ нарушили режим тишины 22 раза: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.06.17
«Именно от таких Алексиевич крымчане ушли обратно в Россию»
СимферопольРоссия Интервью Светланы Алексиевич ИА REGNUM Политика
NB!
26.06.17
Валерий РокотовКак вести себя после ограбления
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
ещё главное