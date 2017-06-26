Для оплаты проезда барнаульцы смогут использовать брелоки и новые карты

Барнаул, , 13:15 — REGNUM В ближайшее время барнаульские пассажиры общественного транспорта смогут оплачивать проезд при помощи транспортных брелоков. О совершенствовании электронной системы оплаты и учета проезда в городе заявили сегодня власти Барнаула.

«Летом МУП «Центртранс» планирует запустить новый вид электронного средства платежа — транспортный брелок, основным преимуществом которого является компактность. Также пассажирам будет предоставлена возможность оплачивать проезд с помощью бесконтактных банковских карт. В этом случае потребуется поднести банковскую карту к транспортному терминалу, аналогично транспортной карте. В перспективе — безналичная оплата проезда с использованием смартфона», — говорится в официальном сообщении городской мэрии.

Известно, что в декабре оборудованием, позволяющим осуществлять безналичную оплату проезда, будет оснащены 370 пассажирских автобусов, 144 трамвая, 52 троллейбуса. С этого же времени введены дифференцированные тарифы на проезд, предусматривающие разницу в стоимости проезда в зависимости от способа оплаты и от выбранного тарифного плана, — отмечают в мэрии.

Напомним, расчет наличными за поездку в автобусах обходится пассажирам в 20 рублей (повышение на 3 рубля), а натуральный расчет в трамваях и троллейбусах вздорожал до 19 рублей.

О растущем интересе к новой оплате проезда свидетельствует то, что в 1 декабря 2016 года в городе реализовано 44 568 транспортных карт (в месяц активируется более 13 тысяч пенсионных транспортных карт) тогда, как в прошлые годы количество реализованных проездных билетов не превышало 11 тысяч в месяц. С начала 2017 года количество реализованных транспортных карт увеличилось на 29,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на электронную систему проезда в общественном транспорте Барнаул перешел с декабря 2016 года. А первым на электронные билеты перешел Бийск. Произошло это в июле 2016 года. Процесс сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

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