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СГК по концессии модернизирует систему теплоснабжения Рубцовска

Экономика

Сибирская генерирующая компания вложит более 2 млрд рублей в тепловую инфраструктуру города за 15 лет

СГК в Рубцовске: восстановление асфальта после строительства перемычки
Иллюстрация: СГК
СГК в Рубцовске: восстановление асфальта после строительства перемычки

Рубцовск, Алтайский край, 23 июня 2017, 18:43 — REGNUM  Сибирская генерирующая компания (СГК) 22 июня 2017 года заключила концессионное соглашение с администрацией города Рубцовска на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. Документ подписан при участии администрации Алтайского края в соответствии с новыми требованиями федерального закона «О концессионных соглашениях» — это первая договорённость такого рода, которую заключает СГК в регионах присутствия.

От лица сторон выступили вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов и глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения.

В 2016 году в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку один из основных источников тепловой энергии был на грани закрытия, а второму грозило банкротство. Непростое состояние объектов городского теплоснабжения потребовало от СГК приступить к работам по проекту ещё в 2016 году — не дожидаясь подписания концессионного соглашения.

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Теперь в соответствии с концессионным соглашением СГК взяла на свое обслуживание объекты теплоснабжения города сроком на 15 лет — с 2017 по 2032 год. В течение этого периода компания вложит в развитие инфраструктуры городского теплоснабжения более 2 млрд рублей с учётном налога на добавленную стоимость.

Инвестиции пойдут на модернизацию Южной тепловой станции (порядка 1024 млн рублей), реконструкцию сетей (1001 млн) и малых котельных (25,1 млн рублей). В городе планируется заменить более 21,9 км трубопроводов и еще более 11,9 км переложить, увеличив их диаметр.

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«Заключая концессионное соглашение, мы берем на себя повышенные обязательства по обновлению и повышению эффективности системы теплоснабжения Рубцовска, в которых она нуждается на протяжении уже четверти века», — заявил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

«Считаю, самое главное — жители города и власти смогут быть более уверенными и спокойными за тепло в домах, социальных объектах, предприятиях и учреждениях на долгосрочную перспективу», — отметил Лузанов.

Отметим, что российский энергетический холдинг «Сибирская генерирующая компания» является одной из крупнейших генерирующих компаний в России по установленной мощности и первая в Сибири по тепловой мощности. Свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. На долю станций СГК приходится порядка 20% выработки тепла и электроэнергии в Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM , проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство.

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