Володин предложил провести слушания по введению курортного сбора

Москва, , 15:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

В ходе обсуждения правительственной инициативы Володин указал на то, что поступает очень много вопросов, в частности, «уже задают вопрос, а почему (сбора) нет в Севастополе».

Кроме того, по словам Володина, необходимо законом установить процент от сбора, который зачислялся бы в бюджеты муниципалитетов.

«Когда мы говорим о муниципалитетах тем более здесь мэры представлены, есть предложение ввести прямую норму, допустим, не ниже 50% или 70%, а есть предложение 100% зачислять муниципалитетам», — сказал он.

Законопроект нуждается в доработке ко второму чтению с учетом и обозначенных вопросов.

«Я бы просил представителей «Единой России» и депутатов, избранных от территорий, давайте определимся, чтобы прошли по этим вопросам слушания с приглашениям и представителей территорий, и мэров, и представителей бизнеса… и ко второму чтению выйти на сбалансированную позицию», — сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил: президент РФ неоднократно говорил о том, что закон должен максимально иметь нормы прямого действия, меньше должно быть отсылочных норм.

«Сбор должен быть не просто адресным, он для всех должен быть понятен как источник, который необходим той курортной территории, которая на себя принимает все тяжести замечательного отдыха, но при этом финансируется исходя из приоритетов региона во вторую очередь. Потому что вначале исполняются полномочия региона, а затем уже вопросы муниципалитета», — указал спикер Госдумы.

Согласно идее правительства, облагать новым сбором стоит граждан, посещающих курорты перечисленных регионов. Ставка сбора не будет выше 100 рублей с каждого человека, но при этом сумма курортного сбора может меняться из-за нескольких факторов — сезонности, продолжительности отдыха и значения курорта.

По предложению авторов инициативы, такой сбор будет действовать 5 лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, курортный сбор может быть введен по всей стране. В правительстве отмечают, что полученные от нового сбора доходы, пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперимент и максимум: Госдума обсудит курортный сбор

Читайте развитие сюжета: Курортный сбор: Нужен ли модельный закон регионам?