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Анджелине Джоли бы понравилось: на Алтае может появиться медицинский туризм

Экономика

В его развитии заинтересованы чиновники из Южной Кореи

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Делегация из Кореи рассматривает вопрос организации медицинского туризма в Алтайский край
Иллюстрация: Минздрав Алтайского края
Делегация из Кореи рассматривает вопрос организации медицинского туризма в Алтайский край

Барнаул, 23 июня 2017, 09:59 — REGNUM  Отдых, совмещённый с получением высококвалифицированной медицинской помощи в Алтайском крае, заинтересовал представителей делегации из Южной Кореи (Департамент глобального бизнеса инвестиций и торговли провинции Кангвон — прим. ИА REGNUM ), прибывшей в Барнаул с официальным визитом. По данным программы «Вести-Алтай», первым на Алтае учреждением, способным развивать медицинский туризм, может стать краевой онкологический центр «Надежда».

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Делегация из Кореи рассматривает вопрос организации медицинского туризма в Алтайский край
Иллюстрация: Минздрав Алтайского края
Делегация из Кореи рассматривает вопрос организации медицинского туризма в Алтайский край

Корейских гостей весьма впечатлила работа этого центра. Они пояснили, что в Корее нет технологий, с помощью которых можно отслеживать патологии у родственников онкобольных. Именно это может стать основной развития медицинского туризма в Алтайском крае.

«Мы знаем, что в корейских поликлиниках лечатся русские пациенты. Пока мы не посмотрели этот центр, мы вообще не знали, что такого уровня медицинские центры, онкологические центры существуют в Алтайском крае. Если бы мы знали, мы бы действительно видели перспективы. Потому что в известных во всём мире поликлиниках есть общего много. Но то, чего у них нет, — у вас уже есть. Особенно, я бы сказала, что касается профилактики и диагностики. Это очень сильно впечатлило», — отметила главный специалист отдела департамента глобального бизнеса, инвестиций и торговли провинции Кангвон Мун Джонг Ок.

Также в ходе переговоров стороны договорились о проведении онлайн-конференций: два медицинских вуза Кангвона заинтересованы в опыте зарубежных практик. Особенно интересным может стать сотрудничество с заведующей лабораторией центра «Надежда» Ольгой Григорук, в 2008 году признанной лучшим врачом России: она первая в России и одна из первых в мире стала заниматься иммуноцитохимией. Говоря об этом методе, главврач онкодиспансера «Надежда» Александр Лазарев привел в пример показательную историю:

«Анджелине Джоли сказали, что у нее высокая степень риска возникновения онкологического заболевания и поотрезали всё. Я был в этой клинике, спросил у них: для чего вы это сделали? Этого делать не надо было. Ну, коммерция сделала таким образом, что человека превратили в инвалида, а этого делать было не нужно. У нас технологии более современные, осторожные».

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Визит корейской делегации продлится три дня. Помимо онкоцентра «Надежда», зарубежные гости планируют посетить одну из фармацевтических компаний региона для налаживания торговых отношений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, онкологический центр «Надежда» входит в состав медицинского кластера, наряду с еще пятью организациями региона: Алтайской краевой клинической больницей, барнаульской городской больницей №5, Алтайским краевым госпиталем для ветеранов войн, перинатальным центром «ДАР» и Федеральным Центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Седьмым объектом этого комплекса вскоре станет Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), который будет специализироваться на диагностике онкологических заболеваний. Его строительство ведет Международный Институт биологических систем на основе частно-государственного партнерства.

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