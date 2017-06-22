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Гонки на тракторах и конкурс тёлочек: на Алтае стартовал большой агрофорум

Экономика

На «День сибирского поля-2017» приехали представили более 240 компаний из более чем 20 регионов России

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Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Агротехника
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Агротехника

Барнаул, 22 июня 2017, 13:03 — REGNUM  В Алтайском крае стартовал масштабный агропромышленный форум «День сибирского поля — 2017». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в рамках этого статусного мероприятия на территории Сибирского агропарка (пригород Барнаула) представлены выставки сельхозтехники и сельхозживотных, демонстрационное поле и шоу-полигон. Праздничное настроение участникам обеспечивает необычный антураж в виде надувных коров, соломенной сцены для выступлений и нарядных ведущих.

По данным официального сайта Алтайского края, в этом году свои экспозиции на форуме представили более 240 компаний из более чем 20 регионов России, а также из-за рубежа. Посетителям демонстрируют новейшие достижения в области производства сельскохозяйственной техники.

На выставке представлено 450 единиц техники, причем, значительную часть экспозиции — около 150 единиц техники и сельхозорудий — составляет продукция предприятий, входящих в Алтайский кластер аграрного машиностроения.

Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, выступая на открытии, сообщил, что «День сибирского поля» в Алтайском крае — уникальная площадка для обсуждения самых актуальных и новых тем.

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Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Заместитель Министра сельского хозяйства России Иван Лебедев
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Заместитель Министра сельского хозяйства России Иван Лебедев

«Агропромышленный комплекс страны в последнее время действительно успешно развивается, показывает высокие темпы и хорошую динамику. Мы с вами понимаем, что это достигнуто во многом благодаря той господдержке, которую системно оказывает правительство Российской Федерации. Конечно, это и слаженная системная работа руководителей регионов и их команд. Алтайский край — пример достигнутых успехов. Вы — уникальный регион, и работа управленческой команды губернатора вашего региона тоже заслуживает этого определения. Вы принимаете прорывные решения во многих направлениях развития агропромышленного комплекса: то, что мы только планируем тиражировать на площадки всей страны, у вас уже давным-давно реализовано. Это очень приятно и отрадно», — отметил Иван Лебедев.

Главный агроном из Забайкалья Дамдин Дабаев, представляющий племенной завод «Догой» говорит, что на межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» приехал впервые, хотя многочисленная делегация Забайкальского края работает на этом празднике много лет подряд.

«Конечно, современные технологии позволяют достаточно быстро получать любую информацию, но здесь, в Алтайском крае, можно все посмотреть, как говорится, потрогать руками, значительную часть техники можно оценить в работе. Очень рад, что приехал на Алтай, получил изумительные впечатления», — отметил Дамдин Дабаев.

Самое большое впечатление на него произвела техника местных машиностроителей.

«Жаль, что мы живем достаточно далеко, за Байкалом, но надеемся, что в скором времени эти машины и агрегаты появятся и у нас. Это современные агрегаты и машины — высокопроизводительные и комфортные», — подчеркнул Дамдин Дабаев.

Впервые на агрофоруме представили площадку министерства здравоохранения Алтайского края «Доступная медицинская помощь жителям села». Посетителям рассказали о работе нового мобильного фельдшерско-акушерского комплекса.

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Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Посевной комплекс
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Посевной комплекс

Специалисты рассказали, что использование такой медтехники позволяет проводить наблюдение за детьми, медицинское обслуживание детских садов, не имеющих штатных медработников, диспансеризацию сельского населения, осмотр и плановые обследования больных, санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, профилактическую вакцинацию.

Второй год подряд на территории Сибирского агропарка проходит выставка племенных животных. В рамках агрофорума его участники обсудят пути повышения продуктивности сельскохозяйственных животных за счет совершенствования кормовой базы и балансирования рационов.

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Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Стенд АлтайМинЗдрава
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Агрофорум «День сибирского поля-2017» на Алтае. Стенд АлтайМинЗдрава

А самым зрелищным событием сегодняшнего дня форума станет конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». На конкурс подали 13 заявок. Соревнования пройдут на алтайской технике — тракторах «Кировец». Конкурсантам предстоит сдать теоретический экзамен и пройти конкурс на мастерство вождения и вспашки.

Известно также, что за два дня в Сибирском агропарке проведут более 10 научно-практических мероприятий. В этом году основной линией этого блока станет кормопроизводство. А в завершение конкурсного дня выберут самую красивую алтайскую бурёнку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые демонстрацию техники в Сибирском агропарке провели в 2009 году. С 2011 года неизменным местом проведения Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля» является Сибирский агропарк, который за последние годы стал одной из крупнейших площадок в России.

В прошлом году в Алтайском крае провели Всероссийский день поля. Российский агропромышленный форум, возрожденный после многолетнего перерыва на Алтае, посетили более 40 тысяч человек. Официальные делегации прибыли из 56 регионов, а гостями мероприятия стали жители 75 субъектов России. Также в числе посетителей были представители Германии, Белоруссии, Казахстана, Франции, Италии, Испании, Индии, Китая, Монголии, Израиля, Кореи, Чехии, Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Всероссийский День поля стартовал на Алтае

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